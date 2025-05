Puisqu'on bouscule rarement une formule qui fonctionne, l'Epic Games Store réitère constamment depuis de longues années son offre de jeux gratuits. En revanche, désormais, le mobile est concerné. Certains ont ainsi pu déjà télécharger sur leur smartphone Super Meat Boy Forever, Chuchel ou encore Loop Hero, qui mélange le deckbuilding avec des mécaniques de rogue-like. Quoi de neuf dans la catégorie « Jeux Gratuits » de l'EGS du 1er au 8 mai 2024, mais aussi du 8 au 15 mai 2025 ? On fait le point.

Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store du 1er au 8 mai 2025

Quel est le jeu gratuit Epic Games Store du 1er au 8 mai 2025 ? À toutes fins utiles, on vous rappelle que Chuchel (PC/mobile), le pack de bienvenue Albion Online, et Loop Hero sont disponibles jusqu'à 16h59. Comme pour les semaines précédentes, l'EGS pioche du côté de la scène indépendante avec le très coloré Super Space Club. Un jeu très chill qui vous demandera tout de même d'être un minimum attentif pour venir à bout d'une nuée de vaisseaux spatiaux, en vous laissant « transporter par le rythme des étoiles » à grands renforts des musiques lo-fi et chill-hop du groupe américain Fat Bard.

Dans ce jeu, gratuit sur l'Epic Games Store pendant une semaine complète, vous devrez sillonner les astres et faire en sorte d'être le club le plus étoilé de la galaxie, à la condition de combattre et vaincre les forces ennemies galactiques. Pour renouveler un peu le concept, qui n'a pas l'air de miser sur la difficulté, vous pourrez sélectionner différents pilotes, vaisseaux et armes pour prendre le dessus sur vos adversaires.

Mais il y a aussi un petit aspect gestion au niveau de navire spatial qui pourrait vous exposer à des attaques mortelles si vous ne surveillez pas un certain compteur. Une pure expérience arcade, tranquille et posée, avec ce qu'il faut d'action pour éviter de vous endormir. Super Space Club, qui a 94% d'avis positifs sur 36 évaluations, est disponible gratuitement sur l'Epic Games Store du 1er au 8 mai 2025.

Quel est le jeu gratuit EGS du 8 au 15 mai 2025 ?

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'Epic Games Store du 8 au 15 mai 2025 ? Comme d'habitude et faute de leak, on ne connaît pas encore l'identité du titre offert pour la semaine d'après. On n'a même pas d'indice sur la présence d'un pack de contenu additionnel, en plus du jeu gratuit de la semaine, comme ça a pu être le cas au cours de ces dernières semaines.

Source : boutique Epic.