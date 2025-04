Comme chaque semaine, l’Epic Games Store offre du contenu gratuit aux joueurs, et l’édition en cours ne déroge pas à la règle. Il ne reste que quelques jours pour profiter des jeux actuellement offerts, et il serait dommage de passer à côté. Jusqu’au 17 avril à 17h, trois titres sont à récupérer gratuitement. L’un est un jeu d’action au style rétro assumé, les deux autres offrent des bonus bienvenus pour enrichir l’expérience de jeu.

Epic Games offre un beat’em up nerveux et stylé

Le jeu principal offert par Epic Games Store cette semaine est River City Girls, un beat’em all en 2D qui rappelle les classiques du genre comme Streets of Rage ou Scott Pilgrim vs. The World. Vous y incarnez Misako et Kyoko, deux lycéennes bien décidées à retrouver leurs petits amis kidnappés, en distribuant des coups dans des décors urbains colorés. Le jeu se joue en solo ou en coop, avec un style graphique soigné et une bonne dose d’humour. Il est disponible gratuitement jusqu’au 17 avril, et il vous suffit de l’ajouter à votre bibliothèque Epic pour le conserver à vie.

Visuellement, le jeu est un régal. On retrouve un style pixel art très soigné, des animations fluides et une ambiance sonore ultra dynamique. Il est possible d’y jouer en solo, mais le mode coop en local rend l’expérience encore plus fun. Et comme il est gratuit en ce moment sur Epic Games, ce serait dommage de passer à côté.

Des bonus offerts pour deux autres jeux sur Epic Games

En plus de ce titre, Epic Games Store propose également du contenu additionnel gratuit pour deux autres jeux : Arcadegeddon : un mélange de roguelite, de shooter et de coop, dans lequel vous pouvez débloquer gratuitement 5000 ARCoins, la monnaie du jeu, pour personnaliser votre expérience. Idle Champions of the Forgotten Realms : un jeu de stratégie basé sur l’univers Donjons & Dragons. En l’ajoutant à votre compte, vous recevez du contenu inspiré de Baldur’s Gate 3, notamment des personnages tirés du jeu de Larian Studios.

