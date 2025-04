Aujourd'hui à 17 heures et jusqu'au 17 avril, l'Epic Games Store frappe fort avec un nouveau jeu gratuit et plein de contenus gratuits bonus pour pas moins de deux jeux. Malheureusement, cela signifie que le très apprécié Cat Quest 2 va donc devoir partir faire ses griffes ailleurs. On reste cependant quelque peu sur le thème de la mignonnerie avec le solide titre qui le remplace et qui sent bon le jeu rétro, pour les adeptes.

Un jeu gratuit style rétro et des cadeaux pour deux autres jeux sur l'Epic Games Store

Si vous êtes nostalgique des beat'em all 2D à l'ancienne comme Streets of Rage, le jeu gratuit proposé cette semaine sur l'Epic Games Store devrait vous plaire. Il s'agit de River City Girls, développé par WayForward, édité par Arc System Works et sorti en 2019. Des gangs et des forces de police corrompues sévissent dans River City et ont enlevé les petits amis de Misako et Kyoko. Aux commandes de ces étudiantes très remontées, vous allez ainsi tabasser du vilain à la pelle, en solo comme en coopération, dans un style graphique assez proche du plaisant Scott Pilgrim contre le Monde. Vous pouvez le récupérer gratuitement via cette page.

En plus de ce nouveau jeu gratuit disponible jusqu'au 17 avril à 17 heures, l'Epic Games Store complète l'offre avec du contenu gratuit additionnel pour deux autres jeux. À commencer par Arcadegeddon, un jeu mélangeant Arcade, roguelike et TPS en coopération. En l'ajoutant à votre bibliothèque, vous recevrez ainsi gratuitement 5000 ARCoins, qui vous serviront à débloquer divers éléments cosmétiques dans la salle d'arcade Chez Gilly, en passant par cette page.

L'autre cadeau offert par l'Epic Games Store concerne quant à lui Idle Champions of the Forgotten Realms, un jeu de gestion stratégique free-to-play dans l'univers de Donjons & Dragons. En l'ajoutant à votre bibliothèque, vous pourrez récupérer gratuitement du contenu additionnel en lien avec le légendaire Baldur's Gate 3 sous la forme des personnages emblématiques du chef d'œuvre de Larian Studios, en passant par cette page.

En attendant les jeux gratuits à venir la semaine suivante

Tout ceci est donc récupérable gratuitement à partir de 17 heures et jusqu'au 17 avril, également à 17 heures. À ce moment-là, il sera temps de procéder à la traditionnelle rotation hebdomadaire sur l'Epic Games Store. Ceux-ci ne sont pas encore connus, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés quand ce sera le cas.

