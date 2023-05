Pendant les prochaines semaines, l’Epic Games Store risque de se montrer particulièrement généreux. A l’occasion du début de ses Méga Soldes, la boutique des créateurs de Fornite reconduit son opération très spéciale. Chaque semaine, l’éditeur américain offrira au moins un gros jeu gratuit. Et la différence avec le programme habituel est bien là, il ne s’agirait (en très grande partie) que de blockbusters ou de productions plus grosses qu’à l’accoutumée. A titre d’exemple, cette même initiative avait permis l’année dernière de mettre la main sur Borderlands 3 et Prey. Et l’identité du tout premier jeu gratuit Epic Games Store a été trouvée à l’avance. Il devrait faire à la fois des heureux et des déçus.

Death Stranding bientôt gratuit sur PC

C’est LE gros événement de l’Epic Games Store. Chaque année, la boutique lance ses Méga Soldes au mois de mai, avec des promos croustillantes sur des centaines de produits sur sa plateforme. Pour appâter le chaland, les créateurs de Fortnite sortent le grand jeu en proposant pendant toute la durée de cette promotion un nouveau jeu gratuit chaque semaine. Pas de petits titres indépendants méconnus, ce sont bien des blockbusters, des AAA ou des plus petites productions connues et appréciées qui sont à l’honneur. Une année, l’opération avait par exemple permis de récupérer Grand Theft Auto 5, rien que ça. Il faudra attendre encore quelques semaines avant de voir quel jeu va conclure en apothéose l’initiative cette année, mais on connaît à l’avance celui qui aura la lourde tâche de débuter les festivités.

Pas besoin de faire durer le suspens, il s’agirait de Death Stranding ou de Death Stranding Director’s Cut. Impossible à ce stade de savoir quelle version sera offerte, d’autant que ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store ne l’est pas tant. Celles et ceux qui avaient suivi assidûment le calendrier de l’avent de la boutique le savent, il a déjà été offert en fin d’année dernière avec tout un micmac quant à la version récupérée. Certains étaient parvenus à mettre la main sur la Director’s Cut, d’autres avaient dû se contenter du jeu de base.

Un autre jeu gratuit Epic Games Store demain ?

Une séance de rattrapage pour ceux qui auraient loupé leur chance pendant les fêtes de fin d’année, mais évidemment les joueurs qui n’ont pas manqué un seul cadeau s’avouent déçus. Il fallait néanmoins s’attendre à voir au moins un, si ce n’est plusieurs doublons au cours de cet événement. Si l’on en croit les leaks de Billbil-Kun, il se pourrait que Death Stranding soit accompagné d’un second jeu gratuit Epic Games Store.

On le découvrira ce jeudi 18 mai à 17h00, lorsque le ou les cadeaux seront disponibles. Il y aurait alors huit titres offerts pendant l’événement, soit deux par semaine. On rappelle également qu’un bon de réduction de 25% pour tout achat supérieur à 14,99€ sera disponible pour tous les utilisateurs pendant cette même période.