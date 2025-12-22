Est-ce que ce sera un peu Noël avant l’heure cet après-midi ? Le prochain jeu gratuit du calendrier de l’Avent de l’Epic Games Store a été dévoilé à l’avance.

Jusqu’au début de l'année prochaine, 17 jeux gratuits sont offerts sur l’Epic Games Store. Fidèle à sa traduction, la plateforme se transforme en Père Noël numérique, donnant un cadeau par jour pour clore l'année en beauté. Si les plus rêveurs espéraient voir débarquer des AAA, cet événement est pour l’instant un sans-faute, avec des jeux très bien notés et largement appréciés par leurs communautés. Bien sûr, les éternels grincheux trouveront toujours matière à critiquer, même quand c’est entièrement gratuit et qu’Hogwarts Legacy a ouvert les festivités. Si l'on s’attend à des surprises lors des dates clés, le sixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a déjà leaké avant son annonce officielle.

Le sixième jeu gratuit Epic Games Store a leaké

Le calendrier de l’Avent se poursuit. Fidèle à la tradition, les plus grosses productions sont généralement offertes lors des dates clés : l’ouverture de l’événement, le réveillon de Noël, Noël lui-même, puis le réveillon du Nouvel An et enfin, le tout dernier cadeau. Entre-temps, l’Epic Games Store met en avant des titres plus modestes, souvent indépendants, mais qui ont d'excellentes évaluations de la part des joueurs. C’est le cas de Sorry We’re Closed, un jeu narratif très apprécié de la communauté, offert depuis hier. Il reste donc encore quelques heures aux retardataires pour le récupérer avant qu’il ne soit remplacé par le sixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël. Son identité a été révélée un peu en avance et il s’agira donc de Paradise Killer qui est noté 4,5/5 par les joueurs sur Steam.

Paradise Killer est un jeu d’enquête dans lequel vous incarnez une détective interdimensionnelle chargée de résoudre le meurtre de la haute société de l'île de Paradise. Après la destruction de la précédente dimension, vous êtes appelée à enquêter sur une série de meurtres ayant frappé cette île isolée aux airs rétro-futuristes. Exploration, enquête et mystères, ce sixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a su séduire ceux qui l’ont essayé grâce à sa vibe années 80 et sa narration.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce sixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera ainsi disponible du 22 au 23 décembres à 17h00 tapantes. Passé ce délai, il sera remplacé par le prochain cadeau. Le suspense reste entier pour l’instant, alors que les insiders habituels se font particulièrement discrets cette année. Nous invitons tout de même à mettre en favoris notre liste des 17 jeux gratuits offerts cette année. Elle est mise à jour dès qu’une nouvelle information tombe. Pensez à la consulter régulièrement.

Source : EGS