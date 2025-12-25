Quel sera le jeu gratuit Epic Games Store de Noël ? C’était la question qui brûlait les lèvres des inconditionnels du calendrier de l’Avent de la boutique.

Vous connaissez la chanson par cœur depuis une semaine. L’Epic Games Store casse sa routine en offrant un nouveau jeu gratuit mystère par jour. Habituellement, il faut attendre l’heure fatidique pour découvrir quel cadeau se cache derrière la case la plus attendue du calendrier de l’avent, mais son identité a été dévoilée à l’avance. Voici quel sera le jeu gratuit Epic Games Store de Noël.

Le jeu gratuit Epic Games Store de Noël a leaké

C’est Noël. Ce matin, l’heure était à l’ouverture des cadeaux au pied du sapin. Mais il en reste encore un qui sera déballé cet après-midi à 17h00 très précisément : celui de l’EGS. Depuis une semaine maintenant, la boutique gâte les joueurs en leur offrant un jeu gratuit tous les jours. C’est un quasi sans faute jusqu’à présent, notamment avec le très bon The Callisto Protocol, qui peut encore être réclamé pendant quelque temps. Il cédera ensuite sa place au cadeau le plus attendu du calendrier de l’Avent de l’Epic Games Store : celui de Noël. Les habitués savent en effet que le jeu gratuit de Noël est toujours l’un des meilleurs de l’événement, l’éditeur ayant pris pour habitude de marquer le coup en sortant de sa hotte un beau cadeau en cette journée symbolique. Est-ce que ce sera le cas cette année ? Le jeu gratuit EGS de Noël sera ainsi Disco Elysium The Final Cut.

Un RPG révolutionnaire, où chaque choix, chaque dialogue et chaque action ont un impact significatif sur l’histoire. Vous y incarnez un détective amnésique, plongé dans une enquête complexe au cœur de la ville fictive de Revachol, un endroit marqué par la pauvreté et la corruption. Un excellent jeu gratuit Epic Games Store pour Noël, acclamé par la critique comme les joueurs. Une véritable pépite en son genre.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Le jeu gratuit EGS de Noël sera donc disponible du 25 au 26 décembre à 17h00 tapantes. Et pour la suite de l’événement ? Le prochain cadeau reste encore un mystère, mais on vous invite à ajouter notre liste de tous les jeux gratuits offerts dans le calendrier de l’Avent de l’Epic Games Store. Cette dernière est constamment mise à jour dès qu’une nouvelle information tombe. Pensez à la consulter régulièrement.