Comme chaque jeudi, il est temps de récupérer les deux nouveaux jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Quoi de neuf cette semaine sans débourser un centime ?

C’est devenu une vraie tradition, chaque jeudi à 17h pile, de nouveaux jeux gratuitsEpic Games Store débarquent. Et cette semaine, un nouveau titre est disponible, accompagné d’un joli bonus pour faire plaisir aux joueurs. Mais avant de foncer, pensez à récupérer Bendy and the Ink Machine et Five Nights at Freddy’s: Into the Pit, les deux jeux gratuits de la semaine dernière, encore disponibles pendant quelques heures.

Felix The Reaper est gratuit sur l'Epic Games Store

Cette semaine, l’Epic Games Store nous offre Felix The Reaper, un jeu de réflexion aussi étrange que fascinant. Vous y incarnez Félix, un faucheur pas comme les autres, élégant, toujours en train de danser, et surtout éperdument amoureux… de la Vie. Pour accomplir son sinistre travail, Félix doit orchestrer les morts en manipulant les ombres et la lumière. Chaque niveau est un casse-tête en 3D où il faut faire preuve de logique, de timing et d’un peu de malice pour déclencher une série d’événements fatals.

Mais derrière ses puzzles malicieux, ce jeu gratuit Epic Games Store cache une vraie poésie. Felix The Reaper mélange humour noir, amour impossible et direction artistique unique, portée par une bande-son groovy signée par plusieurs artistes indépendants. L’expérience est à la fois exigeante et décalée, avec un ton qui rappelle Hitman Go ou Monument Valley, mais avec une touche beaucoup plus macabre et dansante. Si vous aimez les jeux de réflexion originaux et les univers à forte personnalité, c’est une pépite à ne pas manquer cette semaine.

Du contenu gratuit en bonus

Autre belle surprise cette semaine, les joueurs d’Idle Champions of the Forgotten Realms peuvent récupérer gratuitement le Pack Renom de Nixie, d’une valeur de 100 dollars. Ce bonus exceptionnel est disponible pour tous ceux qui se connecteront au jeu via l’Epic Games Store entre le 6 et le 13 novembre. Le pack inclut cinq champions déblocables, un familier exclusif (Aiguillon le scorpion) et une pluie de coffres de platine contenant de l’équipement rare. De quoi booster sérieusement votre progression sans dépenser un centime.

Pour les nouveaux venus comme pour les habitués, c’est une excellente occasion de plonger dans cet univers inspiré de Donjons & Dragons. Mélange de gestion, de stratégie et d’aventure, Idle Champions of the Forgotten Realms réunit plus de 140 héros venus de tout le multivers D&D, chacun avec ses capacités et ses synergies. En optimisant vos formations et en affrontant des hordes d’ennemis, vous ferez évoluer vos champions même en dehors du jeu.

Quel sont les prochains jeux gratuits sur Epic Games Store ?

On connaîtra les prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store à 17h00 tapantes aujourd’hui… sauf si une fuite les révèle avant, comme c’est souvent le cas.