Il est temps de découvrir le nouveau jeu gratuit disponible dès aujourd’hui sur l’Epic Games Store, parfait pour se mettre dans l’ambiance d’Halloween avant l'heure.

Comme chaque jeudi, un ou plusieurs jeux gratuits sont disponibles sur l’Epic Games Store à 17h00 pétantes. Et justement, il est temps de découvrir le tout nouveau titre offert cette semaine. Mais avant ça, sachez qu’il vous reste encore un peu de temps pour récupérer Amnesia: The Bunker et Samorost 3, deux excellents jeux qu’il serait dommage de manquer, car l’offre expire dans quelques heures seulement.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

Le nouveau jeu gratuit EGS n’est autre que Fear the Spotlight, une aventure horrifique à la troisième personne qui rend hommage aux classiques des années 90. Développé par Cozy Game Pals et édité par Blumhouse Games, le titre entraîne les joueurs dans les couloirs inquiétants du lycée Sunnyside High, théâtre d’une tragédie oubliée. L’ambiance y est pesante, mais l’horreur se joue davantage dans la tension et le mystère que dans les sursauts faciles.

L’histoire de ce jeu gratuit Epic Games Store suit Vivian, une adolescente partie pratiquer une séance de spiritisme avec son amie Amy. Mais lorsque cette dernière disparaît, Vivian se retrouve seule dans l’établissement, traquée par une créature dont le regard ne pardonne pas. Pour lui échapper, le joueur devra alterner entre phases d’exploration, énigmes et infiltration, tout en découvrant peu à peu ce que dissimule le passé du lycée. Ce jeu gratuit Epic Games Store propose une mise en scène rétro en 3D, avec une direction artistique volontairement inspirée des survival horror de la première PlayStation.

Pensé pour être accessible, Fear the Spotlight sur l'Epic Games Store s’adresse aussi bien aux amateurs de frissons qu’aux joueurs novices. Sans jumpscares excessifs, il privilégie la narration et l’atmosphère. Cette version enrichie intègre une à deux heures de contenu inédit par rapport à l’édition originale sortie en 2023. Une aubaine pour le découvrir !

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

À 17h00 ce jeudi 23 octobre 2025, nous connaîtrons la prochaine salve de jeux gratuits Epic Games Store. À moins, bien sûr, qu’un leak ne vienne tout révéler d’ici là.

Source : Epic Games Store