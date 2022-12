C’est le rendez-vous incontournable du jeudi après-midi. A 17h tapantes, un ou deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store sont disponibles. D’ici quelques heures, vous pourrez récupérer vos cadeaux hebdomadaires pour ensuite les garder à vie. L’éditeur de Fortnite et Fall Guys va-t-il faire encore mieux que le titre légendaire offert la semaine dernière ?

Les nouveaux jeux gratuits Epic Games Store

Plus que quelques heures pour récupérer Star Wars Squadrons. Dès cet après-midi, l’adaptation vidéoludique de combat spatial sera remplacée par deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. Du 1er au 8 décembre à 17h, les joueurs PC peuvent en effet réclamer RPG in a Box et Fort Triumph. Deux titres dont les noms n’évoqueront rien à une majorité, mais qui sont très appréciés par leurs communautés respectives.

RPG in a Box, c'est quoi ?

RPG in a Box, est l’une de ses productions qui vous permet de créer votre propre jeu grâce à tout un arsenal de fonctionnalités prêtes à l’emploi. Grâce à ce nouveau jeu gratuit, vous pourrez créer facilement des RPG et des productions en 3D avec style à base de voxels. Une boîte à outils tout-en-un pour transformer vos idées en jeux sera notamment mise à votre disposition. Elle permet aux débutants de laisser libre cours à leur imagination. Autant dire qu’il n’y a nullement besoin d’avoir des connaissances en programmation ou en modélisation, à vous de vous amuser à essayer différentes choses.

Fort Triumph, un jeu gratuit de stratégie

Fort Triumph quant à lui mêle combat au tour par tour à la XCOM et exploration de cartes dans la veine de HOMM (Heroes of Might and Magic). Dans ce jeu de stratégie, exploitez au maximum votre environnement sachant que chaque objet peut devenir une arme potentielle. Choisissez parmi quatre factions, faites évoluer vos héros à votre convenance jusqu'à ce qu’ils développent des talents multi-classes et établissez des stratégies plus affinées. Le titre comprend également une partie de construction de villes et de base, avec des ressources à réunir dans les cartes générées aléatoirement.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Et pour la semaine prochaine ? Les prochains jeux gratuits Epic Games Store seront annoncés à la fin de l’après-midi. On rappelle également que l’éditeur devrait reconduire son calendrier de l'avent cette année avec 15 jeux gratuits à récupérer dès la semaine du 15 décembre.

L’année dernière, les créateurs de Fortnite avaient frappé fort. Entre Shenmue 3, Neon Abyss, Vampyr, Prey, Control Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition ou encore Tomb Raider Trilogy, c’était Noël avant l’heure. On imagine, que l’EGS poursuivra sur sa lancée cette année.