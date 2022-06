C’est l’heure des jeux gratuits hebdomadaires de l’Epic Games Store. Après avoir offert un mélange de Zelda, Portal et Metroid, la boutique PC s’attaque à l’une des séries TV les plus populaires de ces dernières années.

Deux nouveaux jeux gratuits dispo sur l'Epic Games Store

Dès aujourd’hui et jusqu’au 30 juin 17h, les joueurs PC peuvent récupérer deux nouveaux jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Après Supraland, place aux gros bolides et à l’une des adaptations TV les plus cultes de HBO. Ce sont donc Car Mechanic Simulator 2018 et A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition qui sont offerts cette semaine. Ce dernier est directement tiré du jeu de plateau stratégique créé par Fantasy Flight Games. Les joueurs doivent alors diriger l’une des grandes Maisons des Sept Couronnes après la mort de du roi Robert Baratheon. L'objectif : tenter de prendre d'assaut Port-Réal pour s’emparer du trône de fer tant convoité.

La semaine prochaine, ce seront encore deux jeux gratuits qui seront offerts sur l’EGS et ils seront placés sous le signe de la fantasy. Du 30 juin au 7 juillet à 17h, il sera en effet possible de réclamer à vie Geneforge 1 - Mutagen et Iratus: Lord of the Dead. Le premier est jeu de rôle fantastique culte, tandis que le second se présente comme un RPG roguelike tactique au tour par tour se déroulant dans un univers de dark fantasy.