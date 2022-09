Jeudi 17h, c’est l’heure des jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Comme chaque semaine depuis quelques années, le nouveau rival de Steam offre aux joueurs un ou plusieurs cadeaux. Et pour bien commencer le mois, les créateurs de Fortnite n’y vont pas avec le dos de la cuillère.

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store disponibles

C’est le rendez-vous hebdomadaire du jeudi : les jeux gratuits de l’Epic Games Store. Après n’avoir offert qu’un seul titre pendant quelques semaines, la boutique offre un nouveau duo de cadeaux en cette rentrée scolaire et pas des moindres. Du 1er au 8 septembre à 17h, heure française, les joueurs PC peuvent récupérer Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition et Submerged: Hidden Depths.

Le premier jeu gratuit de l'EGS n’est autre que le dernier volet de la trilogie de Crystal Dynamics qui revient aux origines de Lara Croft. Version ultime oblige, il contient les 7 défis tombeaux des DLC ainsi que toutes les tenues, compétences et armes téléchargeables. De son côté, Submerged: Hidden Depths est un titre indépendant qui avait reçu un accueil mitigé par la presse mais qui a su séduire les joueurs au fil des mises à jour. Dans cette aventure d’exploration sereine et dénuée de tout combat, vous devrez explorer les ruines d’un monde englouti en prenant le contrôle d’un personnage au pouvoir mystérieux.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Et pour la semaine d’après ? Quel sera le prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store ? Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition et Submerged : Hidden Depths seront remplacés par Hundred Days - Simulation viticole. Un titre qui mélange simulation et cartes où vous prenez le contrôle complet d'un nouveau vignoble. A vous de choisir quoi et comment cultiver tout en s'adaptant à un marché exigeant.

Ce nouveau jeu gratuit de l’EGS sera accompagné d'un petit bonus : Pack Epic pour Realm Royale Reforged. Il permettra de débloquer les skins Assassin Tranche-mort et Poulet Volaille viking ainsi que la monture Nogard le dragon. Tous deux seront disponibles du 8 au 15 septembre, toujours à 17h tapantes.