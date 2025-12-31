Plus que quelques jeux gratuits avant la fin du calendrier de l’Avent de l’Epic Games Store. C’est le rendez-vous incontournable annuel : chaque fin d’année, la boutique remplit sa hotte de Noël et distribue des cadeaux à toutes celles et ceux qui en veulent. L’édition 2025 s’est une nouvelle fois montrée très qualitative grâce à des titres de tous horizons et ses temps forts, constitués de Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol ou encore Disco Elysium. La plateforme a toujours la réputation de sortir le grand jeu lors des dates clés, auxquelles les trois productions citées ont été offertes. Forcément, les habitués s’attendaient alors à une bonne surprise pour le dernier jour de 2025. Est-ce que ce sera bien le cas ? Le dernier jeu gratuit Epic Games Store de l’année est déjà connu.

Voici le dernier jeu gratuit Epic Games Store de 2025

Les jeux gratuits tous les jours sur l’EGS, c’est donc bientôt fini. Le calendrier de l’Avent de la boutique approche doucement de sa fin, et le nombre de cadeaux restant à distribuer se compte sur les doigts de la main. Il ne reste donc plus que quelques jours pour remplir sa bibliothèque de titres, généralement très bons dans leur genre, même si on sait tous que vous ne les lancerez probablement jamais. On s’attendait à ce que l’éditeur de Fortnite termine l’année en beauté pour marquer le coup. Comme toujours, l’identité du dernier jeu gratuit Epic Games Store de 2025 a été dévoilée en avance. Il s’agira donc de Chivalry 2

Un excellent jeu qui affine encore plus sa recette imparable : du combat médiéval brutal, du chaos épique et un esprit de camaraderie teinté de carnage. Ce titre multi nous plonge en effet dans des batailles à grande échelle où les épées s’entrechoquent et les armures résonnent sous les coups. Choisissez votre classe et plongez au cœur de sièges spectaculaires, de combats colossaux ou de duels sanglants, tout en maniant des armes variées. Le jeu gratuit parfait pour terminer l'année sur l'Epic Games Store ? Pas au goût de tous, puisque le titre avait déjà été offert par le passé.

Bnade-annonce en anglais.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce quatorzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera ainsi disponible du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 à 17h. Passé ce délai, il cédera sa place au premier cadeau de cette nouvelle année. Son identité reste encore un mystère à l’heure où ces lignes sont écrites, mais nous vous invitons à ajouter notre récapitulatif du calendrier de l’Avent de l’EGS à vos favoris. Il est en effet mis à jour dès qu’une nouvelle information tombe. Pensez à le consulter régulièrement.

Source : EGS