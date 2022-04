La mariée Epic Games n'aura jamais été aussi belle et continue d'être courtisée de partout. En particulier par Sony qui, aux côtés de Kirkbi (LEGO), augmentent leur participation dans la société. Un objectif commun : croquer le gâteau du Metaverse.

C'est via un communiqué qu'Epic Games annonce avoir levé la bagatelle de 2 milliards de dollars auprès de Sony et de Kirkbi, la société danoise propriétaire du groupe LEGO. Les deux firmes ont chacune investi un milliard afin "d'accélérer la construction du métavers". Oui, ça ne va pas parler à tout le monde.

Alors que nous réimaginons l'avenir du divertissement et du jeu, nous avons besoin de partenaires qui partagent notre vision. C'est ce que nous avons trouvé dans notre collaboration avec Sony et KIRKBY. Cet investissement va accélérer notre travail pour construire le métavers et créer des espaces où les joueurs peuvent s'amuser avec leurs amis, les marques peuvent élaborer des expériences créatives et immersives et où les créateurs peuvent bâtir une communauté et s'épanouir.