Grand chamboulement chez Epic Games. Alors que l'entreprise se rend à l'évidence concernant Fortnite, elle prend la lourde décision de licencier massivement parmi ses équipes.

C'est une nouvelle épique, mais pas dans le bon sens du terme. Epic Games, distributeur et développeur de jeux vidéo établi à Cary, aux États-Unis, vient d'annoncer une des vagues de licenciements les plus importantes du secteur. La nouvelle fait l'effet d'un véritable choc, tout particulièrement pour les employés, dont certains qui ont contribué au succès flamboyant d'un Fortnite qui semble s'être brûlé les ailes.

Epic Games réduit les coûts et les équipes

Epic Games n'est pas que celui qui offre des jeux gratuits sur PC tous les jeudis. C'est aussi le studio derrière Fortnite. Il s'est même battu des années pour dynamiser ce jeu-service qui n'était pas tout à fait parti pour devenir le géant qu'il est aujourd'hui. Mais après avoir brillamment réussi à faire tourner le vent, l'entreprise partage publiquement un constat inévitable :

La baisse d'engagement que connaît Fortnite depuis 2025 fait que nous dépensons beaucoup plus que ce que nous gagnons. Par conséquent, nous devons faire des coupes majeures pour préserver ce dans quoi l'entreprise a investi.

Cette citation est tirée d'un communiqué officiel d'Epic Games qui vient surtout annoncer un licenciement colossal parmi ses effectifs. « Aujourd'hui, nous nous séparons de 1 000 employés ». Voilà comment s'ouvre la lettre ouverte adressée au public et aux équipes. Forcément, même des personnalités phares du studio ont été mis à la porte. On pense notamment à Vitaliy Naymushin1, character artist à qui on doit notamment l'un des personnages les plus emblématiques de Fortnite, à savoir l'agent Jonesy.

Parmi eux, on compte aussi des talents comme Evan Kinney2, programmeur de logiciel qui apparaît effondré sur les réseaux sociaux. Sur X, il confie qu'il venait de passer la semaine à déboguer le système de rivalités. Celui-même de la nouvelle saison de Fortnite. Des cadres d'Epic Games sont même venus le féliciter pour son travail. « J'ai fait tellement pour cette entreprise » dit-il, ne réalisant visiblement toujours pas. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi toutes les personnes touchées.

© Epic Games.

Fortnite ferme trois modes de jeux

Puisque l'heure est aux économies chez Epic Games, le studio annonce en outre l'arrêt prochain de trois modes de Fortnite. Bien plus qu'un jeu de survie ou un Battle Royale, le titre multiplie les expériences internes ces dernières années. Or, toutes n'éveillent pas suffisamment l'intérêt pour qu'il soit rentable de les maintenir en service. Dès lors, préparez-vous à voir disparaître les trois suivants dans les semaines et mois à venir :

Ballistic : longévité du FPS compétitif en 5v5, 1 an et demi ; le mode s'arrêtera le 16 avril 2026.

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