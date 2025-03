Fin de semaine et nouvelle fournée de jeux gratuits sur l’Epic Games Store à ne pas louper. Et cette fois, la plateforme ne se contente pas du PC. Elle élargit son offre au jeu mobile, avec des titres à télécharger aussi bien sur Android que sur iOS (en Europe). Une belle manière de diversifier les plaisirs, tout en continuant de faire plaisir aux joueurs.

Un gros jeu offert sur PC sur Epic Games Store

Le gros morceau de cette semaine sur l'Epic Games Store, c’est Jurassic World Evolution 2. Un jeu de gestion où vous devez construire et gérer un parc rempli de dinosaures. Facile à dire, moins facile à faire. Entre les enclos à sécuriser, les espèces à équilibrer et les visiteurs à satisfaire, il y a de quoi faire. Un jeu solide, bien réalisé, et qui vaut clairement le détour. Surtout quand il est 100 % gratuit.

Mais la vraie nouveauté, c’est du côté du mobile que ça se passe. L'Epic Games Store lance officiellement ses jeux gratuits sur mobile, une première qui risque de faire des heureux. Deux titres sont proposés pour commencer :

Super Meat Boy Forever, un endless runner nerveux et exigeant, qui reprend l’univers déjanté du célèbre jeu de plateformes. Ici, les déplacements sont automatiques, mais chaque saut, chaque action demande un timing parfait. Simple en apparence, mais redoutable dans sa prise en main, le jeu brille par son rythme effréné, son humour absurde et son gameplay millimétré.

Eastern Exorcist, un action-RPG en 2D au style visuel peint à la main, plongé dans un univers sombre inspiré des légendes asiatiques. Vous incarnez un exorciste confronté à des esprits et des monstres surnaturels, dans un monde ravagé par le chaos. Les combats sont techniques, les animations soignées, et l’ambiance, à la fois poétique et tragique. Attention, ce dernier peut ne pas être disponible dans toutes les régions sur Epic Games Store. (Surtout si vous nous lisez depuis l’extérieur de l’Europe).

Comme d’habitude, ces jeux sont à récupérer gratuitement pendant une semaine seulement. Vous avez jusqu’au 27 mars 2025 pour les ajouter à votre bibliothèque. Ensuite, ils disparaîtront de la sélection… et seront remplacés par d’autres. Sauf que, cette fois, Epic Games Store garde le mystère sur les prochains titres à venir.

Avec cette ouverture au mobile, Epic Games continue de faire évoluer sa plateforme. Le modèle du “jeu gratuit chaque semaine” fonctionne bien, et l’élargir aux smartphones semble une suite logique. De quoi toucher un public encore plus large, tout en renforçant son écosystème face à la concurrence.

Source : Epic Games