Comme chaque semaine, de nouveaux jeux gratuits sont disponibles. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour les récupérer avant qu’il ne soit trop tard.

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store renouvelle son offre de jeux gratuits. Deux titres sont à récupérer dès maintenant, et ce jusqu’au 2 octobre 2025 à 16h59. Dépêchez-vous, le temps file : il ne reste plus beaucoup de jours avant que de nouveaux jeux remplacent ceux actuellement proposés.

Deux jeux gratuits sur Epic Games Store à récupérer au plus vite

Premier jeu offert sur Epic Games Store : Eastern Exorcist, développé par Wildfire Game. Sorti en 2021, ce titre mélange action-plateforme en 2D, hack’n slash et beat’em up. On y incarne un exorciste chargé d’éliminer des créatures démoniaques en enchaînant les combats au corps-à-corps.

Au-delà de son gameplay nerveux, le jeu séduit surtout par son ambiance visuelle. Sa direction artistique, inspirée des estampes orientales, donne un cachet rare à l’ensemble. Résultat : un jeu indépendant salué pour son identité forte, à découvrir sans hésiter. Cela serait vraiment dommage de passer à coté...

En plus de son esthétique réussie, Eastern Exorcist sur l'Epic Games Store propose une difficulté relevée qui plaira aux amateurs de challenge. Les combats exigent une bonne maîtrise du timing et des compétences du personnage, ce qui rend chaque victoire gratifiante. De quoi séduire les joueurs en quête d’une expérience exigeante mais gratifiante. Le jeu a de très bons avis positifs sur Steam.

Changement d'ambiance...

Changement total d’ambiance avec le second titre gratuit : Le Frère de Jorel et le Jeu le plus Important de la Galaxie. Sorti en 2023 et développé par Double Dash Studios, il s’agit d’une adaptation vidéoludique du célèbre dessin animé brésilien Le Frère de Jorel.

Cette aventure point’n click met en scène le petit frère du charismatique Jorel, embarqué dans une quête délirante après avoir reçu un mystérieux jeu vidéo tombé du ciel. Entre humour absurde, graphismes psychédéliques et références à la série, le titre promet une expérience atypique qui plaira autant aux fans qu’aux curieux. Le jeu est également bien noté sur Steam, même s’il compte tout de même beaucoup (beaucoup) moins d’avis que le précédent.

Le jeu joue avant tout sur la narration et l’excentricité de ses personnages. Chaque dialogue est conçu pour surprendre ou amuser, et l’exploration des différents décors regorge de petites trouvailles visuelles. C’est une expérience plus posée que Eastern Exorcist, mais qui mise sur la créativité et le décalage pour séduire. Une bonne pioche sur l'Epic Games Store.

Et après sur Epic Games ?

Les deux jeux gratuits proposés par l’Epic Games Store peuvent être récupérés, et ce jusqu’au 2 octobre 2025 à 16h59. À partir de jeudi 2 octobre 17h, Il est cette fois question d'un seul jeu gratuit, et de cadeaux pour un autre jeu free-to-play. Au programme : Nightingale, un jeu de survie en monde ouvert au concept original, ainsi qu’un pack d’une valeur de 100 euros et un skin limité pour Firestone Online Idle RPG.

Source : Epic