Un nouveau clash éclate autour de l'IA générative dans le secteur du jeu vidéo. Alors que le sujet est déjà très sensible, l'artiste Kenney Vleugels, aussi surnommé « Asset Jesus » en raison de tous les assets qu'il partage gratuitement, est venu sur les braises. Il s'oppose ainsi à Tim Sweeney, le patron d'Epic Games, et même à Elon Musk qui prend la défense de ce dernier. Retour sur la situation.

Pourquoi Kenney Vleugels s'attaque-t-il à Epic Games et aux milliardaires qui investissent dans l'IA ?

Ce week-end, l'artiste Kenney Vleugels a lancé une diatribe sur le réseau social X explicitement à l'encontre des milliardaires qui veulent un futur full IA, dont le patron d'Epic Games. Voici la traduction de son post mot pour mot :

Ne laissez pas les milliardaires vous convaincre que la bouillie générée par IA est l'avenir. Ils sont habitués à manager et diriger et non à faire les choses eux-mêmes. Bien sûr, ils ne peuvent pas comprendre la différence. Ils ne comprennent pas le plaisir de créer. Continuer à faire de beaux jeux propres à vous. Vous avez mon soutien.

Cette critique ne tombe évidemment pas de nulle part. Kenney Vleugels rebondit en fait sur la décision prise par Epic Games de faire de l'IA une priorité notamment pour consolider son launcher et concurrencer plus fortement Steam. Mais après les NFT, le métavers et la blockchain, c'en est trop pour l'artiste néerlandais. Il veut faire comprendre que, pour lui, ces grands patrons sont loin des réalités du milieu et ne saisissent pas le plaisir qu'on a développé un jeu.

Tim Sweeney et Elon Musk, les défenseurs de l'IA dans le jeu vidéo

Ces propos n'ont évidemment pas plu au premier visé, à savoir Tim Sweeney. Le patron d'Epic Games a répondu directement à Vleugels en lui disant « Ce sont des c*nneries ». Dans les commentaires, il se présent également comme cet éternel « technophile optimiste, qui a suivi le passage du C au C+, de la 2D à la 3D et de l'arrivée de l'open source ». Alors qu'il dépeint son parcours, on comprend qu'à ses yeux, l'IA et la suite logique.

Et même si Elon Musk s'est rangé derrière Tim Sweeney, Vleugels n'a pas manqué de faire remarquer à ce dernier que même des employés d'Epic Games ont approuvé ses propos d'un like. Enfin, c'est sur Bluesky que la bataille s'est conclue. L'artiste en est venu au constat suivant : « Elon Musk n'est pas d'accord avec moi, c'est que je dois être sur la bonne voie ».