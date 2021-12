Endwalker sort officiellement trois jours après son introduction en early access, et les serveurs tiennent malgré de très longues files d'attente. Allez-vous avoir la patience de vous lancer dans l'aventure ? On vous en parle volontiers !

La dernière extension de Final Fantasy XIV, et celle qui achèvera l'arc narrative qui a commencé avec la renaissance du jeu en 2013 sous la forme d'A Realm Reborn, est officiellement sortie aujourd'hui. Elle est néanmoins disponible en early access depuis le 3 décembre.

Une extension magique ?

Cette extension est l'une des plus ambitieuses sur le MMO de Square Enix, qui a connu un regain de popularité cette année avec le contenu post-Shadowbringers et l'exode de nombreux joueurs de son current, World of Warcraft, depuis cet été.

En plus de la suite de l'histoire, avec six nouvelles maps à explorer dans de nouvelles régions, voire planètes, elle propose deux nouvelles classes jouables : le soigneur Sage et le DPS de mêlée Faucheur. Les deux classes seront débloquées au niveau 70, alors que l'extension commence au niveau 80 et ajoute 10 niveaux de plus à monter. En outre, des changements ont été apportés sur toutes les autres classes pour donner un nouveau souffle à leur gameplay, en plus de nouvelles capacités du niveau 80 au 90.

Un plan qui se déroule sans accroc ?

Le lancement de l'extension en early access ne s'est en revanche pas fait sans accrocs, et cela ne devrait pas être différent pour la sortie officielle : le flux de joueurs voulant se connecter en même temps a provoqué des bugs de connexion et des files d'attente pouvant durer jusqu'à 6 heures à cause de serveurs complets.

Bien que Square Enix ait tenté de se préparer à ce pic d'activité, le développeur n'a pas pu ouvrir de nouveaux serveurs à temps à cause de la pénurie de semi-conducteurs avec la pandémie actuelle. En outre, le nombre de joueurs attendus pour Endwalker a été sous-estimé, ce qui a compliqué les préparations des serveurs. Pendant l'été, l'afflux soudain de joueurs a provoqué de nombreux problèmes techniques sur les serveurs. Les exemplaires digitaux du jeu avaient même été catégorisés comme en rupture de stock.

Oui, c'est possible

Pour compenser cette perte de temps de jeu, Square Enix a annoncé, le lendemain de la sortie d'Endwalker en early access, offrir 7 jours de temps de jeu gratuit à ses joueurs abonnés. Il a aussi ajouté que cette durée pourrait être rallongée si les problèmes persistent.

Pour tenter de mettre fin à certains bugs de connexion qui provoquent le crash du jeu ou l'éjection de joueurs dans la file d'attente (parfois même alors qu'ils ont atteint la première place), une maintenance aura lieu demain à une heure encore indéterminée, pendant 4 heures. Une maintenance de connexion a aussi été faite cet après-midi.