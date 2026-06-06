Un an après son annonce au Summer Game Fest, le Little Nightmares-like de Section 9 Interactive, End of Abyss, a fait son grand retour pour dévoiler sa date de sortie.

Depuis le succès phénoménal qu’elle a rencontré avec son premier opus en 2017, la franchise Little Nightmares n’en finit plus de faire des petits. Nous avons bien sûr eu droit à deux suites pour cette dernière, dont une signée Supermassive Games. Puis, plus tôt cette année, nous avons également eu droit à sa suite spirituelle avec REANIMAL, une nouvelle licence signée Tarsier Studios. Et cela continuera prochainement avec End of Abyss, qui a profité de cette Summer Game Fest 2026 pour faire une grande nouvelle aux amateurs du genre.

End of Abyss révèle quand il sera prêt à quitter les profondeurs

En effet, un an après avoir été révélé à la conférence estivale de Geoff Keighley, ce premier titre signé Section 9 Interactive a profité de cette nouvelle édition pour se rappeler à notre bon souvenir avec un second trailer, toujours aussi séduisant. Nous plaçant aux commandes de Cel, une jeune technicienne de combat, End of Abyss nous emmènera dans les tréfonds d’un mystérieux complexe souterrain, où une mission de recherche enquêtant sur des phénomènes inconnus se transforme en un véritable cauchemar.

Un cauchemar qui, vous le constaterez encore une fois, prendra la forme d’une expérience n’étant pas sans rappeler Little Nightmares. Ce qui n’a rien de très étonnant quand on sait que Section 9 Interactive a justement été fondé par d’anciens développeurs ayant travaillé sur les deux premiers opus de la franchise. Forcément, il y a donc de quoi être hypé par ce nouveau projet qui, pour la bonne nouvelle, n’est désormais plus qu’à quelques encablures de sa sortie. Car comme confirmé par le studio, End of Abyss sortira officiellement le 1er octobre 2026.

Oui, cela fait un jeu de plus à ajouter au calendrier de cette période, qui s’annonce définitivement infernale à tous les niveaux. De The Blood of Dawnwalker à Onimusha: Way of the Sword, en passant par Control Resonant, Silent Hill Townfall ou encore Marvel’s Wolverine, les joueurs vont probablement faire des choix. Il ne reste plus qu’à espérer pour Section 9 Interactive que End of Abyss n’en pâtira pas trop, en sachant que le futur Little Nightmares-like sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC (Epic Games Store).

Source : Section 9 Interactive