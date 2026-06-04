L'actu de CD Projekt est chaude en ce moment, avec la récente révélation du prochain DLC de The Witcher 3, ou encore le bilan de studio qui nous a permis de voir que toute l'équipe travaille d'arrache-pied sur The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Mais il y a également d'autres projets dans les tuyaux, dont un nouveau jeu qui signera une grande première dans l'histoire du studio.

On connaît CD Projekt pour son travail sur The Witcher et Cyberpunk 2077 et pour cause, le studio n'a travaillé que sur ces deux immenses licences. Le point commun entre ces deux sagas ? Ce sont toutes deux des adaptations. La franchise The Witcher est tirée d'une série de livres, tandis que Cyberpunk 2077 est adapté d'un jeu de plateau, Cyberpunk 2020. Mais pour la première fois de son histoire, CD Projekt prépare une nouvelle licence complètement originale, créée de A à Z.

Après The Witcher et Cyberpunk, CD Projekt veut marquer les joueurs avec un jeu inédit

Pour le moment, le jeu n'est connu que sous le nom de code Hadar. Initialement annoncé en 2022, alors qu'il n'était qu'une ébauche, le jeu entre seulement en phase de pré-production avec un peu plus d'une vingtaine de personnes pour le moment. En début d'année, alors que The Witcher 4 et Cyberpunk 2 était déjà sur la table, le jeu a refait parler de lui, CD Projekt annonçait alors avoir enfin dessiné les contours de ce que sera le jeu, et le voici désormais en pré-production. C'est une phase importante durant laquelle les esquisses et les notes deviennent des croquis, des idées, des concepts.

Il n'en est donc qu'à ses balbutiements mais Hadar a tout de même une ligne directrice. D'après le studio, ce sera une « aventure émotionnelle en monde ouvert », chose qui avait déjà été soulevée dans une offre d'emploi par le passé. Aujourd'hui, le studio cherche un directeur technique pour « repousser les limites du prochain jeu immersif dans l'univers d'Hadar, en créant une expérience en monde ouvert riche en émotions qui marquera les joueurs », c'est dit.

Après The Witcher et Cyberpunk, CD Projekt devrait donc nous offrir une nouvelle vision du monde ouvert, que l'on imagine d'ici déjà travaillé et fourni, la marque de fabrique du studio dont l'écriture et l'aspect créatif ont été maintes fois salués dans ses précédentes productions. Pour l'heure, Hadar n'a évidemment pas de fenêtre de sortie, la place étant faite pour The Witcher 4 dans un premier temps, et peut-être Cyberpunk 2 dans la foulée. Le studio déborde de projets, mais semble particulièrement organisé.

source : CD projekt via Gamesradar