C’est certainement l’un des épisodes les plus controversés, mais aussi l’un des plus vendus, Resident Evil 5 n’avait pas fait l’unanimité lors de sa sortie. Trop action, plus du tout flippant, un Chris Redfield méconnaissable… le titre a été très critiqué, mais pourtant, il fait partie des épisodes les plus rentables de la franchise en plus d’avoir été remastérisé sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch et les fans sont encore nombreux mine de rien. D’ailleurs, c'est à eux que Capcom a décidé de faire plaisir en attendant l’arrivée de Resident Evil 4 Remake le mois prochain.

Resident Evil 5 se met à jour sur PC avec une fonctionnalité très demandée

Près de 14 ans après sa sortie, Resident Evil 5 vient en effet de s’offrir une toute nouvelle mise à jour sur PC. Un petit patch qui ajoute la coopération locale en écran partagé, une fonctionnalité présente sur les consoles depuis le lancement, mais qui été jusqu’ici absente de la version PC (bien que des mods existent depuis longtemps). Voilà qui devrait donc faire plaisir aux joueurs encore attachés au jeu. En prime, la mise à jour corrige quelques bugs résiduels ici et là.

Patch Resident Evil 5 PC (Steam)

Suppression de la prise en charge de Games for Windows Live

Ajout de la coopération locale en écran partagé

Quelques autres corrections de bugs mineurs

Via Resetera

Un épisode populaire, mais aussi très critiqué

Pour rappel, ce cinquième opus nous propose d’incarner Chris Redfield, devenu agent du BSAA, et Sheva Alomar, une experte elle aussi. Tout deux devront enquêter sur une affaire de trafic d’armes bactériologiques et d’étranges meurtres qui sèment le chaos en Afrique. Mais les choses prendront rapidement des proportions énormes, allant jusqu'à menacer l’ordre mondial. Le jeu, entièrement jouable en coopération, mise avant tout sur l’action et les scènes très hollywoodiennes. C'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché principalement. Reproches qui seront également faites à Resident Evil 6 quelques années plus tard.

C’est aussi pour ces raisons que le très attendu Resident Evil 4 Remake est surveillé de près. L’original de 2005 avait lancé cette mode des jeux d’action horrifiques, mais les fans demandent désormais un retour aux sources. Chose que Capcom promet avec son prochain remake. On en aura vite le cœur net puisque Resident Evil 4 Remake est attendu pour le 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.