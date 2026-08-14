Dans la longue liste des jeux qui ont l’art de se faire désirer, Kingdom Hearts 4 n’occupe assurément pas la dernière place. En effet, le titre a peut-être enfin refait parler de lui à l’occasion du Nintendo Direct de juin 2026, mais cela ne l’empêche pas de rester très mystérieux pour le moment, notamment vis-à-vis de sa date de sortie. À défaut de pouvoir y jouer dans l’immédiat, les joueurs peuvent alors se tourner vers la Collection [I-III] annoncée par Square Enix, ou bien encore Duskfade, un nouveau jeu largement inspiré de Kingdom Hearts.

Vous attendez Kingdom Hearts 4 ? Ce nouveau jeu devrait vous plaire

Développé par la petite équipe espagnole de Weird Beluga, Duskfade est décrit par ses créateurs comme « un jeu indé inspiré de la PS2 » faisant office de « véritable lettre d’amour aux classiques des jeux de plateforme en 3D ». Dans la peau de Zirian, l’objectif est de sauver sa sœur des griffes de Misère en réparant le fil du temps et en découvrant les secrets des Maîtres Horlogers. Un rapide coup d’œil au gameplay du jeu suffit alors à constater toute l’influence de la franchise des créateurs de Kingdom Hearts 4, que l’on retrouve à chaque instant.

De ses combats effrénés à ses phases de plateforme dynamiques, en passant par ses séquences d’exploration dans des décors féériques, Duskfade promet aux joueurs une grande aventure portée par « une histoire percutante de passage à l’âge adulte, d’amour, de deuil et de courage face à l’inconnu ». Et il faut croire que le résultat a d’ores et déjà de quoi séduire, puisque les premiers tests sont tombés et que le titre affiche actuellement un joli metascore de 79/100 pour un total de 15 critiques. Voici un petit tour d’horizon de ce qui s’en dit :

Les premiers tests pour Duskfade sont tombés

PSX Brasil lui accorde la note de 95/100 et décrit Duskfade comme « un excellent jeu de plateformes et d’action en 3D » offrant une aventure « incroyablement captivante »

lui accorde la note de et décrit Duskfade comme « un excellent jeu de plateformes et d’action en 3D » offrant une aventure « incroyablement captivante » De son côté, Insider Gaming lui accorde la note de 90/100 et en parle comme d’un jeu « impressionnant qui rend hommage aux grands classiques du genre »

lui accorde la note de et en parle comme d’un jeu « impressionnant qui rend hommage aux grands classiques du genre » Pour ElDesmarque , qui lui accorde la note de 88/100 , Duskfade « capture magistralement l’esprit des grands jeux d’action-platformer de l’ère PS2 ».

, qui lui accorde la note de , Duskfade « capture magistralement l’esprit des grands jeux d’action-platformer de l’ère PS2 ». Avec la note de 80/100 , TheGamer parle d’« une générosité sans limite » grâce à des mondes donnant envie d’être explorés et « des séquences de plateforme bien ficelées »

, parle d’« une générosité sans limite » grâce à des mondes donnant envie d’être explorés et « des séquences de plateforme bien ficelées » Pour IGN Spain, enfin, Duskfade « parvient à remettre au goût du jour une formule qui, heureusement, ne semble pas prête de se démoder ».

Une production indépendante maintenant disponible

Bien sûr, inutile de préciser que tout n’est pas non plus parfait dans le titre de Weird Beluga, auxquels certains reprochent notamment « une narration maladroite et plusieurs séquences de gameplay sans inspiration » (Checkpoint Gaming) ou encore une « progression lente et des combats peu variés » (Console Creatures). Mais à défaut de pouvoir jouer à Kingdom Hearts 4 pour le moment, le titre pourrait néanmoins s’avérer être une sympathique alternative. Duskfade est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 au prix de 29.99€.

Source : Metacritic