Voilà maintenant plus de quatre ans que Far Cry 6 a vu le jour, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avenir de la franchise reste pour l’instant très mystérieux. Car en dehors d’un projet de série télévisée, officialisé il y a maintenant plusieurs mois, et d'une série de rumeurs dont la véracité reste à prouver concernant Far Cry 7, Ubisoft a définitivement décidé de faire profil bas pour le moment. Mais cela ne veut pas dire que la licence est en sommeil pour autant, en témoigne cette nouvelle surprise à venir pour les fans.

Une mise à jour gratuite annoncée pour Far Cry 3, d’autres arrivent

En effet, à défaut d’être en mesure de nous donner des nouvelles de Far Cry 7 pour le moment, Ubisoft compte bien inciter les joueurs à se replonger dans les précédents opus pour patienter. Et cela commencera dès le 21 janvier prochain avec Far Cry 3, qui recevra une nouvelle mise à jour gratuite pour sa Classic Edition sur PS5 et Xbox Series. Au programme de celle-ci : pas de nouveaux contenus à signaler, mais uniquement une mise à niveau de la fréquence d’images pour pouvoir profiter de l’intégralité de l’aventure en 60 FPS.

Ce faisant, Far Cry 3 s’apprête ainsi à rejoindre Far Cry 4 et New Dawn dans la liste des épisodes aujourd’hui disponibles en 60 FPS, en sachant qu’il ne sera alors pas le dernier à en profiter. Car comme teasé par Ubisoft sur ses réseaux sociaux, deux autres opus auront également droit au même traitement dans un avenir proche : Blood Dragon et Far Cry Primal. Pour l’heure, on ignore en revanche à quel moment précisément les mises à jour sont prévues pour ces derniers, même si cela n’est sans doute qu’une question de temps.

Voilà qui permettra donc de patienter comme il se doit jusqu’à l’annonce de Far Cry 7 qui, aux dernières nouvelles, donnerait bien du fil à retordre aux équipes d’Ubisoft. C’est en tout cas ce qu’a révélé Tom Henderson il y a quelques mois, dans un rapport nous apprenant que le jeu, initialement prévu pour une sortie à l’automne 2025, aurait finalement été reporté en interne. Il serait ainsi désormais question d’une sortie courant 2026 ou 2027, en sachant qu’un spin-off de type extraction shooter serait également en développement.

