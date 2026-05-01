Depuis l’avènement du Mode Photo dans les jeux vidéo, de véritables artistes virtuels sont nés. En effet, tandis que les jeux se veulent de plus en plus beaux et immersifs avec les années, de nombreux joueurs se sont mis à capturer toutes sortes de clichés, qui permettent non seulement de sublimer le dur labeur des développeurs de la plus belle des manières, mais aussi de mettre en scène des moments uniques de leurs pérégrinations au sein de ces mondes virtuels. Et c’est ce qui permet aujourd’hui à Photoingame de nous livrer un projet unique en son genre.

Découvrez Émotions virtuelles, un ouvrage d’un nouveau genre

Si vous traînez un tant soit peu sur les réseaux sociaux, ce nom ne vous est sans doute pas étranger. Et pour cause : derrière ce pseudonyme se cachent deux artistes, Maxence et Teo, qui figurent aujourd’hui parmi les plus populaires du milieu français et au-delà. Car l’impact de leurs clichés est tel que certains d’entre eux sont même remontés jusqu’aux créateurs des jeux, qui n’ont pas manqué d’être bluffés par le résultat. De quoi pousser Maxence à vouloir aller encore plus loin avec « Émotions virtuelles », le premier livre dédié à la photographie virtuelle.

« Émotions Virtuelles met en lumière une nouvelle forme de photographie : la photographie in-game, réalisée directement dans les jeux vidéo » nous explique ce dernier dans son dossier de presse. « Sans appareil ni objectif, le joueur devient photographe et capture des images au cœur de mondes entièrement virtuels. Lumières, décors, atmosphères… chaque cliché révèle des détails et des émotions souvent inaperçus pendant l’expérience de jeu. Pensé comme une véritable exposition, ce livre invite à découvrir le jeu vidéo autrement ».

Une initiative à la fois originale et novatrice, donc, soutenue par de multiples studios dont les jeux seront représentés au sein d’Émotions Virtuelles. De Remedy Entertainment à Ubisoft, en passant par PlayStation, Annapurna Interactive et plus encore, les exemples ne manquent pas. Au total, ce sont ainsi plus de 160 clichés qui seront réunis dans cet ouvrage de 200 pages édité par Dash Books, qui comprendra par ailleurs des images inédites jamais partagées par Photoingame sur ses réseaux sociaux jusqu’à présent.

Les précommandes sont lancées, mais il faut faire vite

En tout cas, si le public répond présent. Car pour qu’Émotions Virtuelles puisse voir le jour, un objectif de 150 précommandes est requis avant le 6 mai 2026. En sachant qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, 69 précommandes ont déjà été passées. Plus que jamais, Photoingame a donc besoin du soutien des internautes pour concrétiser ce beau projet. Notez qu’il vous en coûtera la somme de 44.90€ pour vous procurer l’ouvrage, avec la garantie de trouver votre nom dans les crédits à sa sortie. La livraison, quant à elle, est pour l’instant estimée à septembre 2026.

Source : Photoingame