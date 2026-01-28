Les amateurs de jeux vidéo à la Stardew Valley vont pouvoir s'en donner à cœur joie avec un nouveau titre au croisement des genres. Il arrive prochainement.

Un nouveau jeu vidéo pourrait bien faire vibrer la corde sensible chez les amateurs de Stardew Valley. Entre son esthétique en pixel art et son système de jeu, le cocktail est on ne peut plus prometteur. Mais ce qui le différenciera des autres propositions du genre, c'est qu'il va puiser des inspirations dans un gameplay qu'on imaginerait à mille lieu du titre de ConcernedApe et consorts. Ça vaut le coup de s'y intéresser.

Un nouveau jeu au croisement de Stardew Valley et de Diablo

Parler de Stardew Valley dès qu'un jeu en pixel art mêle gestion de ferme et simulation de vie est devenu un véritable poncif. Pour autant, on ne peut nier qu'il y a un véritable phénomène autour de la formule. Les propositions du genre se multiplient. Dès lors, l'enjeu pour les développeuses et développeurs est de parvenir à se distinguer. Et on peut dire qu'avec sa nouvelle production, la petite équipe du studio indépendant Cygnus Cross pourrait bien avoir touché juste.

Ce nouveau jeu porte le doux nom d'Emberville. Pourtant, ne vous fiez pas à ce titre que nous pourrions traduire en français par « Ville de braise ». Derrière cette appellation chaleureuse se cache en réalité une réalité ardente, celle d'un personnage amnésique qui se réveille dans le Vitromotus, un monde sous-terrain empli de magie où la mort n'est plus définitive. Il faudra alors se battre pour reconstruire la ville envers et contre tout. Mais alors, quel rapport avec Stardew Valley direz-vous ?

Plus qu'un jeu d'action, Emberville est en fait un savoureux mélange entre Diablo et Stardew Valley. Les affrontements de type hack 'n' slash sont de la partie, mais l'expérience va bien au-delà. Une tonne de quêtes vous attend, à accepter auprès d'habitants que vous avez la possibilité d'apprendre à connaître de bien des façon. Une part de gestion est aussi prégnante, puisque vous récoltez des ressources pour bâtir votre domaine, craft des potions, outils et autres équipements. L'exploration occupe donc une place de choix dans cette aventure complète.

Emberville se présente comme une véritable rencontre entre une dynamique sous forme de Diablo-lite et des mécaniques dignes de Stardew Valley. Si l'expérience vous parle, la sortie est déjà fixée à l'été 2026. Pour l'heure, le jeu est uniquement prévu sur PC. Vous pouvez dès à présent l'ajouter à votre liste de souhait sur Steam.