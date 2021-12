Polyarc a en effet enfin levé le voile sur la date de disponibilité du jeu Moss Book 2 sur PSVR. Les amateurs de la petite souris Quill pourront voyager avec elle, au printemps 2022. CE qui vous laisse du temps si, par hasard, vous n'aviez pas encore fait le premier volet.

License to Quill

Moss : Book II continue évidemment l'histoire du premier jeu Moss, sorti en 2018 et vendu à plus d’1 million d’exemplaires. Il reste d'ailleurs l'un des jeux VR les mieux notés à ce jour. L'histoire est donc en marche, une fois encore... Voici ainsi ce qui nous attend ici-bas, selon le synopsys... "Après avoir sauvé son oncle Argus, l'aventure de Quill se poursuit par la révélation qu'un tyran ailé la traque au sein du château ensorcelé où son oncle était retenu captif".

Mais bien entendu, la facétieuse Quill a son propre plan. Un plan infaillible, qui pourrait enfin mettre fin au règne impitoyable de l’Arcane et sauver le monde d'un grand désastre. Au programme, on nous annonce "un environnement dangereux, des énigmes difficiles et des ennemis tordus dans le feu et l'acier". Tout ceci pour nous dire que, je cite "le voyage sera éprouvant, rempli de triomphes et de déchirements, mais de nouveaux alliés, d'anciens amis et la nature même du château pourront l'aider en cours de route". Rassurant...

Les animations Quilliennes de Moss Book 2

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, et diffusée récemment, les animations de Quill ont grandement été améliorées. C'est en compagnie de Richard Lico, le directeur de l'animation, que vous en apprendrez plus sur le sujet. Après tout, c'est une partie extrêmement importante d'un jeu vidéo qui est ici expliquée. Attention toutefois, car la vidéo en question dure 1h10 minutes. Si vous avez le temps, entre deux parties.

Polyvalent

Rappelons pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, que Polyarc est composée de vétérans de l'industrie. Selon la formule consacrée. Ainsi, l'équipe de Polyarc est composée de développeurs ayant une profonde expérience de travail sur des licences AAA bien connues telles que Destiny, Halo, Red Dead Redemption et Guild Wars. Pour le reste, nous jugerons évidemment sur pièce...