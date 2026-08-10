Une joueuse marche dans les pas de son compagnon disparu en se lançant à son tour dans l'aventure Zelda Breath of the Wild avant de finir la partie de Tears of the Kingdom dont il n'a jamais pu voir le bout.

L'amour aura donne le courage à Chrissy d'aller au bout de l'aventure The Legend of Zelda Breath of the Wild. Malgré la disparition de son compagnon trois ans plus tôt, elle a finalement eu le courage de vivre cette aventure qu'il avait lui-même vécue. Une histoire pleine d'émotion qui nous rappelle combien les jeux vidéo peuvent avoir une importance dans nos vies et nous aider à traverser les épreuves.

Après 3 ans, elle sauve enfin Zelda au nom de son amour perdu

On se souvient de ce joueur fan de Grand Theft Auto qui se savait condamné et à qui Rockstar a donné un aperçu de GTA 6. C'est une crainte bien compréhensible, celle de se dire qu'on ne verra peut-être jamais le nouvel épisode de cette série qu'on adore. Mais la situation peut aussi être inversée : verra-t-on seulement le bout du jeu auquel on est en train de jouer ? Peyton n'a jamais pu finir Zelda Tears of the Kingdom. Sa compagne a donc décidé de finir la partie pour lui.

Dans un e-mail envoyé à Polygon, Chrissy raconte comment elle a hérité des jeux vidéo de son compagnon après sa disparition. Elle qui avait promis qu'elle terminerait sa partie de Tears of the Kingdom n'a pas tout de suite trouvé le courage de se plonger dans ses jeux. Le temps a passé, cette étudiante en droit a finalement déménagé et, trois ans plus tard, elle est finalement retombée sur ses affaires et un certain Zelda Breath of the Wild.

Ça y est, c'était le moment pour elle de remplir sa promesse. Mais Chrissy voulait vivre l'expérience TotK pleinement, comprendre les enjeux et se mettre à niveau. Elle a donc décidé de se lancer avant dans le préquel, Breath of the Wild. La jeune femme conclut que « Zelda a attendu des années que Link la trouve ». Mais c'est le temps qu'il lui aura fallu à elle pour guérir un peu et être prête à penser autrement à Peyton :

Je veux voir ce qu’il a vu, résoudre les énigmes qu’il a résolues et découvrir le plaisir qu’il a ressenti avec ce jeu. Chrissy, pour Polygon.

The Legend of Zelda Breath of the Wild. © Nintendo.

Les souvenirs ravivés par les jeux vidéo

L'histoire de Peyton et Chrissy est celle de deux étudiants qui ont fait découvrir leur monde à l'autre. C'est comme ça que Peyton a initiée sa petite amie à ses jeux vidéo préférés, et pas seulement Zelda. Dans son e-mail à Polygon, la jeune femme se rappelle de tous ces titres qu'il lui a fait connaître et sur lesquels ils jouaient même ensemble parfois :

Animal Crossing: New Horizons

Roller Coaster Tycoon

Stardew Valley

Chrissy a bien essayé de relancer certains de ces jeux après la disparition de Peyton. Cependant, replonger dans ces expériences partagées. En retournant sur son île d'Animal Crossing, elle est par exemple retombée sur une lettre un peu idiote que son compagnon lui avait envoyée in-game bien avant le tragique événement. Impossible de ne pas pleurer à sa lecture. Mais pour Zelda, c'était différent. Revivre ce que lui avait vécu était en quelque sorte une façon de le comprendre, d'expérimenter le même voyage et ainsi de se reconnecter avec lui plus sereinement.