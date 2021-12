Bien accueilli par la critique et apprécié par les joueurs qui s’y sont essayé, Titanfall n’a cependant pas atteint le niveau de ventes espéré par Electronic Arts. Malgré cela, le géant américain et son studio Respawn Entertainment lui ont donné une suite, elle aussi saluée pour ses qualités. Malgré une bonne réputation et la grande popularité d’Apex Legends, le spin-off Battle Royale se déroulant dans l’univers de Titanfall, l’avenir de la licence reste pour le moins incertain.

Electronic Arts vient d’annoncer le retrait de la vente du premier Titanfall. Cette décision pour le moins surprenante a été communiquée par Respawn Entertainment sur son compte Twitter officiel. Se procurer le jeu en dématérialisé deviendra prochainement impossible :

Chez Respawn, Titanfall fait partie de notre ADN. C’est un jeu qui a exposé les ambitions du studio quand il est sorti il y a plus de 7 ans. Et il continue d’être le phare de l’innovation que nous souhaitons proposer dans tous nos jeux. Nous avons pris la décision d’arrêter les nouvelles ventes du jeu Titanfall original à partir d’aujourd’hui. Et nous retirerons le jeu des services avec abonnement le 1er mars 2022. Nous allons en revanche garder les serveurs ouverts pour les fans dévoués qui continuent d’y jouer ainsi que pour ceux qui possèdent le jeu et qui souhaitent prendre part à un match.

Titanfall mal aimé chez Electronic Arts ?

Malheureusement pour les personnes intriguées par cette décision, ni l’éditeur ni son studio ne la justifient. Respawn profite en revanche de ce message pour rappeler son attachement à la licence Titanfall. Et il laisse entendre que la série ne prendra pas fin avec Apex Legends :

Soyez assurés que Titanfall est au coeur de l’ADN de Respawn et cet incroyable univers va continuer. Aujourd’hui via Titanfall 2 et Apex Legends ainsi qu’à l’avenir. Cette licence guide le calibre d’expériences que nous allons continuer de créer ici chez Respawn. Toute l’équipe de Respawn vous remercie.

Le temps presse pour les retardataires

Les curieux et les retardataires qui souhaitent jouer à Titanfall sans se procurer une version boîte peuvent encore le faire sur Xbox et PC. Sur Xbox One et Xbox Series S|S, le premier Titanfall est accessible via le Xbox Game Pass (via EA Play). Sur PC, c’est en revanche la Titanfall Édition Deluxe qui est disponible sur le Xbox Game Pass et EA Play. Mais comme indiqué plus haut, cette disponibilité prendra cependant fin le 1er mars prochain.

À l’heure où les questions de préservation des jeux vidéo et de simplification de l’accès à d’anciens jeux sont fréquemment posées, cette décision d’EA va dans l’autre sens. Cette situation rappelle de plus que les joueurs sont totalement soumis au bon vouloir des éditeurs lorsqu'un jeu n'est disponible qu'en version dématérialisée. Il est désormais possible de se demander si l’éditeur et studio américains expliqueront un jour leur choix.

Que vous inspire cette décision de retirer Titanfall de la vente ? Electronic Arts peut-il avoir une bonne raison selon vous ? Avez-vous déjà joué au premier Titanfall ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.