Le destin d’Electronic Arts est maintenant scellé. Bientôt un an après avoir appris que l’éditeur américain allait être racheté à hauteur de 55 milliards de dollars par un Consortium composé des sociétés PIF, Silver Lake et Affinity Partners, EA a annoncé hier par le biais d’un communiqué la finalisation de son acquisition ; qui marque donc officiellement le début d’une nouvelle ère pour la firme. Une nouvelle ère placée sous le signe de « la créativité et l’innovation » selon cette dernière, mais qui suscite déjà de nombreuses inquiétudes chez les joueurs.

Le rachat d’EA par le Consortium est maintenant finalisé

« Ce moment est une reconnaissance pour les personnes extraordinaires dont la créativité, l'ambition et la passion ont fait d'EA l'une des premières entreprises de divertissement interactif au monde », s’est en effet réjouit Andrew Wilson, président de la compagnie, pour l’occasion. « Nous entamons ce nouveau chapitre en position de force, aux côtés de partenaires qui partagent notre vision et notre ambition. Ensemble, nous investirons avec audace, nous accélérerons l'innovation et nous construirons la prochaine génération de jeux et d'expériences ».

Un objectif naturellement partagé par le Consortium, qui témoigne lui aussi de ses grandes ambitions pour l’avenir d’EA. « Nous avons une connaissance approfondie de la plateforme unique d'EA, de ses immenses franchises sportives et vidéoludiques mondiales et de ses licences emblématiques », assure par exemple Turqui Alnowaiser, gouverneur adjoint du PIF. Tandis qu'Egon Durban, directeur général de Silver Lake, se dit quant à lui très fier de « pouvoir investir massivement dans la croissance » de l’éditeur et de ses franchises à l’avenir.

« EA a créé des histoires, des personnages et des communautés qui font partie du quotidien de centaines de millions de personnes », conclut enfin Jared Kushner, directeur général d’Affinity, de son côté. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accompagner l'entreprise tandis qu'elle continue de conquérir de nouveaux publics, d'inspirer la prochaine génération de créateurs et de multiplier les façons dont les gens, partout dans le monde, se rencontrent à travers le jeu ». Ce qui est peut-être séduisant sur le papier, mais loin de convaincre le public en question.

Les joueurs s’inquiètent déjà des conséquences de ce rachat

Car depuis que l’annonce d’EA est tombée, les réactions méfiantes et désabusées se multiplient comme des petits pains sur les réseaux sociaux. « C’est de la magouille en barre », affirme par exemple un internaute en mettant en avant le fait que l’éditeur soit majoritairement détenu par l’Arabie Saoudite (le PIF) est loin d’être anodin. Sans compter le fait qu’une petite partie de ce dernier appartient désormais également au gendre de Donald Trump. « Ce sera EA avec une monétisation sous stéroïdes », redoute un autre de son côté.

« Je ne pense pas que les gens se rendent compte à quel point les microtransactions vont être néfastes. La dette liée à cette opération s’élève à environ 20 MILLIARDS DE DOLLARS », rappelle-t-il. « Si vous pensiez qu’EA était déjà mauvais avant, attendez de voir dans les années à venir (et même dès cette année) à quel point la situation va empirer ». Et il est loin d’être le seul à le penser. « Le secteur américain du jeu vidéo est maintenant complètement anéanti », affirme sans détour un troisième, qui espère désormais que les indépendants « auront l’occasion de recoller les morceaux ».

Mais ce rachat par le Consortium sera-t-il une nouvelle opportunité pour EA d’exploiter toutes les franchises qu’il possède à son actif ? Si certains nourrissent déjà quelques espoirs en la matière, d’autres, au contraire, craignent au contraire que cela n’empire la situation. « EA possède tellement de superbes franchises qu’elle néglige ou dont elle ne tire pas parti. […] Et cette nouvelle ne fait que renforcer mon sentiment qu’ils n’en feront rien », écrit un joueur à ce sujet sur X. Maintenant, toutes ces craintes sont-elles réellement justifiées ? Seul l’avenir nous le dira.

Source : Electronic Arts