Shadowdroppé il y a peu, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered rencontre un grand succès auprès des joueurs, et notamment sur le marché américain où il explose déjà des records.

Quatre millions de joueurs en l’espace de quatre jours. Un pic à plus de 216 000 joueurs sur Steam. Près de 100 000 joueurs connectés au quotidien sur le launcher de Valve. Pas de doute : pour un remaster sorti en shadowdrop à une période surchargée, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered est un véritable succès. Et ce ne sont pas les dernières données concernant ses performances sur le marché américain qui vont nous faire penser autrement. Bien au contraire même, puisqu’il s’impose déjà comme l’un des plus gros succès de l’année !

Oblivion Remastered cartonne aux États-Unis

C’est en effet ce qu’a révélé Mat Piscatella, analyste et directeur exécutif chez Circana Retail Tracking Service. Dans un post publié sur BlueSky, ce dernier indique qu’en plus d’avoir pris la tête des ventes la semaine suivant sa sortie, soit celle du 26 avril, Oblivion Remastered s’est d’ores et déjà hissé à la troisième place du podium des jeux les plus vendus de 2025. Il se trouve ainsi juste derrière Monster Hunter Wilds et Assassin’s Creed Shadows, qui ont eux aussi connu un excellent démarrage ces dernières semaines.

Précisons toutefois que ces données reposent sur la quantité de revenus générés par les titres, et non sur le nombre de ventes réalisées qui, lui, reste pour l’heure inconnu. Mais cela n’enlève rien à la performance réalisée par le titre de Bethesda qui, rappelons-le, est vendu au tarif conseillé de 55€ seulement. Sans oublier non plus sa présence dans le Xbox Game Pass, qui n’est naturellement pas prise en compte dans les données partagées par Piscatella. Une vraie prouesse donc, qui n’augure que du bon pour l’avenir de The Elder Scrolls.

Vivement The Elder Scrolls 6 !

Car s’il y a bien une chose que ce succès permet de mesurer, c’est à quel point les joueurs attendent le retour de la franchise avec impatience. Et maintenant que Starfield est derrière nous, on espère donc très vite avoir des nouvelles de The Elder Scrolls 6, qui n’a plus donné le moindre signe de vie depuis son annonce à l’E3 2018. D’ici là, on peut heureusement se consoler en replongeant à corps perdu dans Oblivion Remastered. Parce qu’il faut le dire : après plus de dix ans de Skyrim à toutes les sauces, ça fait du bien !

Source : Mat Piscatella