The Elder Scrolls 6 fait l'objet de nouvelles discussions. Sa date de sortie est évidement au cœur du débat et ce n'est pas pour rassurer les joueuses et joueurs qui l'attendent.

Cela fait déjà plusieurs années que The Elder Scrolls 6 a été annoncé. Pour autant, il se fait tellement discret que l'officialisation de son développement pourrait sembler n'être qu'un rêve. Pourtant, depuis le lancement de Starfield en 2023, Bethesda concentre une bonne partie de ses forces sur ce nouveau projet, extrêmement attendu des amateurs de RPG. Alors, quand on a enfin des nouvelles concernant sa date de sortie, on espère enfin du concret. Mais c'est plutôt la déception qui pointe à l'horizon cette fois.

Enfin une fenêtre de sortie pour The Elder Scrolls 6 ?

Les nouvelles nous viennent une fois encore le journaliste Reece Reilly, insider et interviewer qui, par son activité, dispose de divers contacts chez Bethesda. C'est ce qui lui a permis de décrocher de nouveaux éléments concernent The Elder Scrolls 6. Cela concerne la fenêtre de sortie du jeu. Or, ce n'est pas forcément des plus réjouissants, cela implique non seulement d'être encore très patient, mais pas que.

En effet, Reilly aurait eu des échos qui nous reportent encore loin dans le temps. « Vous ne verrez pas Elder Scrolls 6 avant 2028 au plus tôt, d'autant qu'il y a une forte probabilité qu'il sorte en 2029 », dit-il dans un post sur les réseaux sociaux. Cela expliquerait dès lors le silence de Bethesda. En ce sens, puisque nous sommes aux portes de 2026, le studio pourrait entamer vraiment sa communication d'ici à deux ans, pour un lancement dans trois ans.

Cet horizon encore lointain serait aussi synonyme d'un changement de support. En effet, si The Elder Scrolls 6 sort vraiment à la fin de cette décennie, alors nous devrions avoir déjà accueilli la nouvelle Xbox ainsi que celle qu'on appelle pour l'heure la “PS6”. Cette arrivée à cheval sur deux générations n'est toujours des plus rassurants pour un jeu. S'il en venait à cross-plateforme, sera-t-il optimisé sur chaque génération ? Et s'il devait être exclusif aux futures machines, tirera-t-il profit de leurs performances ? Voilà qui relance les débats autour de ce nouvel opus qui a de quoi faire rêver les fans tout autant que cela risque de faire monter l'inquiétude.