On pensait que The Elder Scrolls 6 passait peut-être à la vitesse supérieure pour se montrer enfin au public. Mais il semblerait que ce ne soit pas encore dans les plans de Bethesda.

Après un quiproquo en ligne la semaine dernière, il ne faudrait pas s'attendre à avoir des nouvelles de The Elder Scrolls 6 Sentinel avant un moment. En effet, alors que les fans espéraient peut-être de nouvelles révélations autour de l'anniversaire de Skyrim, il n'en fut rien. Le studio a même pris la parole pour avertir tout le monde de ne pas trop s'impatienter pour éviter toute déception.

Quand aurons-nous d'autres infos sur The Elder Scrolls 6 ?

Ça fait 8 ans que les fans de RPG et, plus encore, de la formule TES attendent The Elder Scrolls 6. Cependant, les équipes de Bethesda ne sont pas montrer particulièrement prolixes au sujet du jeu au fil des années. C'est même tout l'inverse. Jusqu'à il y a une semaine, nous n'avions eu qu'un teaser pour annoncer qu'il était bien en développement. Puis, miracle de ce mois de novembre 2026, Bethesda a enfin dévoilé son sous-titre : « Sentinel »

Dans la foulée de cette annonce, on pouvait légitimement se demander si la communication autour de The Elder Scrolls 6 allait passer à la vitesse supérieure. Forcément, quand l'interviewer Reece Reilly teasait une grosse annonce qui ferait plaisir aux gamers, beaucoup se demandaient si nous aurions des nouvelles de Sentinel pour les 15 ans de Skyrim. Or, l'hôte du podcast Kiwi Talkz a repris la parole sur les réseaux sociaux pour préciser que cela n'avait rien à avoir avec TES 6 ni même Bethesda.

Compte tenu du bruit que cela a fait en ligne, le studio a lui-même décidé d'intervenir. Il est ainsi intervenu sur le réseau social Reddit pour clarifier les choses. Qu'on se le dise à présent, nous ne verrons pas The Elder Scrolls 6 avant un moment. Voici la déclaration officielle de Bethesda, qui fait bien comprendre que la seule chose à faire à présent c'est d'attendre :

Salut tout le monde. Nous passons juste pour vous dire que nous n'avons pas de grande annonce à faire demain. Nous sommes ravis que vous ayez hâte, mais nous ne partagerons rien de nouveau concernant Sentinel pendant un certain temps.

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