The Elder Scrolls VI donne enfin des nouvelles officielles après un très long silence radio, et c'est pour la bonne cause, avec une belle surprise à la clé. Voici ce que l'on sait.

The Elder Scrolls 6 est l'un des jeux les plus attendus (après GTA 6, évidemment), et chaque nouvelle information sur le RPG a de quoi faire réagir la communauté. C’est encore le cas cette fois-ci, puisque Bethesda vient enfin de faire une annonce avec, à la clé, une belle surprise pour un heureux élu.

Elder Scrolls 6 fait parler de lui officiellement

Vous avez toujours rêvé d’avoir votre propre personnage dans un jeu vidéo ? Bethesda Game Studios propose une opportunité rare : créer un PNJ (personnage non-joueur) qui apparaîtra dans The Elder Scrolls 6. Mais ce n’est pas tout. Cette initiative s’inscrit dans une vente aux enchères caritative au profit de Make-A-Wish Mid-Atlantic. Une association qui réalise les rêves d’enfants gravement malades.

Bethesda donne ainsi aux joueurs la possibilité de laisser leur marque dans l’un des jeux les plus attendus de la décennie à savoir The Elder Srolls 6. Le grand gagnant de cette enchère pourra collaborer directement avec les développeur. Le tout pour concevoir un personnage qui prendra vie dans l’univers du jeu.

Plonger dans les coulisses du développement

Créer un personnage pour The Elder Scrolls 6, ce n’est pas juste choisir un nom ou une apparence. C’est une véritable immersion dans le processus de création du jeu. Le gagnant pourra échanger avec les développeurs, proposer ses idées et voir son PNJ intégré dans un monde ouvert riche et immersif.

Bethesda est connu pour ses univers vivants et profonds, où chaque personnage a une histoire à raconter. Ce projet est donc une occasion exceptionnelle de participer à la construction de cet univers et d’y ajouter une touche personnelle. Les enchères sont ouvertes sur le site de Make-A-Wish Mid-Atlantic, et tout le monde peut tenter sa chance. Que vous soyez un passionné de The Elder Scrolls 6 ou simplement motivé par l’envie de faire une bonne action, c’est une opportunité à ne pas manquer. Le tout a lieu ici et pour l'instant la somme est à 10 450 dollars (à l'écriture de cette news).

Source : Bethesda