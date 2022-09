De manière générale Elden Rings est déjà assez difficile à terminer lorsque vous jouez normalement à savoir soit avec une manette soit avec un clavier et une souris. Que dire quand il s'agit d'un tapis de danse... C'est pourtant l'exploit de MissMikkaa. Explications :

Un talent de danse mais sur Elden Rings

Comme vous pouvez le voir via son compte Twitter, la joueuse s'est mise en tête de pouvoir tuer chacun des boss d'Elden Rings grâce à un tapis de danse. Une prouesse particulièrement technique qui mérite tout de même de belles acclamations. Ca ne sert à rien mais c'est pourtant génial.

Un jour plus tard, la course " Dance Pad All Remembrances " est terminée ! C'était un défi amusant ! C'était difficile au début mais j'ai pris le coup de main après un moment. Je pense faire une course de niveau 1 sur le tapis de danse la prochaine fois ! Qu'est-ce que vous en pensez ?

JE L'AI FAIT ! J'ai tué Malenia d'Elden Rings avec le tapis de danse uniquement ! Il m'a fallu 84 essais et environ 6 heures pour l'abattre mais j'ai réussi à le faire en une seule session. Plutôt génial ! Suivant : Gideon.

C'est là que l'on peut se rendre compte du travail fou que cela réclame. 84 essais et 6 heures pour réussir cet exploit, c'est fou et on ose à peine imaginer l'état des jambes (notamment des mollets) après toutes ces heures d'entrainement. Cela rappelle un peu cette streameuse qui avait pu vaincre les boss du jeu Kingdom Hearts avec un tapis de danse. Disons que pour Elden Rings, la barre est encore un peu plus haute.