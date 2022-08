C’est la rencontre inattendue du jour. Que se passerait-il si One Piece et Elden Ring fusionnaient. Et bien ça donnerait ça ! Découvrez ce mélange aussi fou qu’incroyable.

Les fans ont du talent. Régulièrement, les moddeurs régalent les fans avec des nouvelles fonctionnalités ou autres améliorations. Et de temps à autre, ils nous servent des créations aussi loufoques que géniales. On pense notamment à celui de Marvel’s Spider-Man Remastered qui a enterré le respect. Celle du jour est quant à lui complètement différente puisqu’elle répond à la question : et si One Piece s'incrustent dans Elden Ring ? Ils l’ont fait et c’est tout simplement génial.

Quand One Piece s'invite dans Elden Ring

Il n’est pas ici question d’imaginer les personnages emblématiques du manga avec un nouveau design, mais d’implémenter les Empereurs les plus impressionnants en tant que boss. L’occasion de retrouver Shanks le Roux, à l’affiche du film One Piece RED, l’antagoniste Barbe Noire ou encore Kaido en tant que boss d’Elden Ring. Cette œuvre improbable, on la doit à l’espagnol @Arestame_Arkeid qui a partagé le fruit de son travail sur les réseaux sociaux. L’engouement a été immédiat, et sa publication cumule aujourd’hui plus de 25K likes.

Il faut dire que le résultat est particulièrement époustouflant grâce aux personnages qui reprennent visiblement une partie de leurs moveset de One Pirate Warriors 4 et de leurs pouvoirs. Ce mod d’Elden Ring devrait donc ravir les fans du manga qui doivent encore patienter avant d’avoir One Piece Odyssey entre leurs mains. On rappelle que le RPG en tour par tour sera disponible dans le courant de l’année sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.