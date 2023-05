Très attendue, l’extension Shadow of the Erdtree d'Elden Ring devrait arriver prochainement et se montrera assurément dans les mois à venir, certainement à l’occasion du Summer Game Fest d’ailleurs. Quoi qu’il en soit, FromSoftware devrait ravir les fans avec une extension XXL, certainement à la hauteur des DLC de Dark Souls 3 par exemple ou Bloodborne.

Toutefois, pour patienter, une communauté de moddeurs ont décidé de proposer leur vision du DLC. Un mod énorme qui va complètement changer votre manière d’aborder Elden Ring.

Elden Ring totalement transformé par ce DLC non-officiel, un mod XXL

Son nom, The Convergence. Si ce nom vous dit certainement quelque chose, c’est normal puisque Dark Souls 3 a déjà lui aussi eu le droit à un mod similaire du même nom et des mêmes créateurs. Avec ce DLC non-officiel, Elden Ring change totalement. De nouveaux boss inédits font leur apparition, des armes, des armures, mais aussi et surtout, pas moins de 360 sorts inédits. De quoi faire pâlir Hogwarts Legacy une bonne fois pour toutes.

Non seulement ce DLC non-officiel ajoute une tonne de contenu, mais il modifie également la structure du jeu, en obligeant par exemple les joueurs à abattre 5 boss précis pour avancer à un certain moment de l’histoire. De nombreux ajustements de gameplay et de l’évolution de ce dernier ont été modifiés. L’emplacement de certains équipements ont par exemple bougé, tout comme la disponibilité de certaines fonctionnalités. Résultat, l’expérience toute entière est changée et devrait par conséquent permettre à celles et ceux qui ont déjà écumer le jeu de long en large, de le redécouvrir sous un nouvel angle.

Malheureusement, ce n'est que pour les joueurs PC

Qui dit mod, dit forcément PC. Si désormais plusieurs jeux ouvrent cette fonctionnalité aux consoles, ce n’est pas le cas d’Elden Ring. Du coup, seuls les PCistes pourront en profiter en se rendant sur le site NexusMods, l’antre bien connu des amateurs de contenu communautaire gratuit. Il est toutefois conseillé de faire un doublon de ses sauvegardes pour éviter tout problème, d’autant plus que le mod The Convergence n’est pour le moment qu’en version alpha public. Comprenez par là qu’il manque encore un peu d’optimisation et sera ajusté petit à petit. Pour le reste, il suffit de suivre les manipulations d’installation mises à disposition sur le site.

Pour rappel, Elden Ring est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.