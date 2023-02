Elden Ring, véritable monument de l'année 2022 et bien plus encore, va vous offrir sur un plateau une excuse toute trouvée pour y retourner tête la première. En effet, après de longs mois de bruits de couloir en tous genres, l'extension tant attendue vient d'être officialisée par Bandai Namco et FromSoftware. La bonne nouvelle du jour ?

Elden Ring revient à la charge, le meilleur jeu de l'année 2022

Comme souvent de nos jours c'est via le compte officiel Twitter de l'action-RPG Elden Ring que l'on peut apprendre l'information. Voyez plutôt :

Lève-toi, terni, et laisse-nous emprunter un nouveau chemin ensemble.

Une prochaine extension pour #ELDENRING Elden Ring : L'ombre de L'Arbre-Monde, est actuellement en cours de développement.

Nous espérons que vous attendez avec impatience de nouvelles aventures dans les Lands Between.

Un tel contenu était évident, surtout quand on connait le passif du studio en la matière. En effet, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 et Bloodborne ont précédemment tous eu droit à une extension. Cette nouvelle annonce tombe à pic puisque quelques jours plus tôt FromSoftware et Bandai Namco ont annoncé un nouveau cap pour Elden Ring. Cette fois, l'action-RPG a dépassé les 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Comme quoi le "hasard" des calendriers...

La recette d'un succès, futur hit de 2023 ?

Outre les qualités intrinsèques du jeu Elden Ring, il faut bien admettre que le titre a aussi pas mal profité du bouche à oreille. Et il y a fort à parier que ça va aussi être le cas pour ce gros DLC à venir. De quoi hisser le titre une nouvelle fois dans les ventes mais pour l'année 2023. Maintenant la question que tout le monde se pose, que représente ce nouvel artwork ? Le mystère est entier mais ça suffit pour casser internet.