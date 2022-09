Et si Bandai Namco annonçait un gros DLC d’Elden Ring au Tokyo Game Show 2022 ? Les fans en sont persuadés. Fantasme ou reveal probable ? On fait le point.

Le Tokyo Game Show 2022 approche à grands pas et les joueurs ont hâte de découvrir quelles annonces il nous réserve. On connaît déjà une grande partie des jeux qui seront présents, pourtant nous ne sommes pas à l’abri de surprises. Alors quand Bandai Namco laisse de la place pour un reveal inattendu, les fans se mettent à rêver d’Elden Ring.

Un DLC d'Elden Ring au TGS 2022 ?

Bandai Namco a dévoilé son programme du TGS 2022 depuis quelques jours maintenant. Les joueurs japonais peuvent s’attendre à des annonces autour de One Piece Odyssey, Sword Art Online : Alicization Lycoris, des jeux Gundam et Dragon Ball, ou encore sur le futur de Tales of. A la toute fin de ce planning, un mystérieux « ??? » laissant la place à une révélation surprise. Les fans sont donc persuadés qu’il s’agit d’un DLC d’Elden Ring, qui a déjà fait l’objet de rumeurs.

Rêve éveillé ou réelle possibilité ? Ce n’est pas sans raison que les joueurs ont cette théorie. Tout est parti des arènes fermées où des fichiers non utilisés avaient été retrouvés. Les spéculations ont alors été de nouveau alimentées la semaine dernière lorsqu’un artbook d’Elden Ring en deux volumes de 400 pages chacun. Les ouvrages contiennent non seulement des concepts arts du début du développement, des infos sur le lore, les ennemis etc…

Or justement, From Software est réputé pour sortir ses artbooks après que les DLC de ses jeux soient sortis. Du coup, les fans ont fait le rapprochement entre la date de sortie des deux livres prévus pour le 30 novembre prochain et l’annonce mystérieuse de Bandai Namco au TGS 2022. C’est un peu tiré par les cheveux, certes, mais la communauté trouve ça plus que probable. Rendez-vous le 18 septembre donc pour afin d'avoir le fin mot de l’histoire.