En fin d’année dernière, peu avant les Game Awards 2022, des rumeurs commençaient à pointer le bout de leur nez et sous-entendaient qu'un premier DLC verrait le jour prochainement. Les fans s'attendaient d'ailleurs à une annonce lors de l'événement de Geoff Keighley, mais leurs espoirs ont rapidement été balayés de la main.

Lors de la soirée, si le jeu a été félicité et qu’une importante mise à jour PvP avec de nouvelles zones inédites a été mise en ligne quelques heures avant, aucune annonce n’a été faite concernant une éventuelle extension. En revanche, lorsqu’Elden Ring a été couronné Meilleur Jeu de l'Année 2022, le directeur du jeu s’est fendu de quelques mots qui ont tout de suite relancé les rumeurs. Elden Ring n’a pas dit son dernier mot.

Un gros DLC pour Elden Ring serait en développement

Aujourd’hui, un insider réputé, Lance McDonald, notamment connu pour plusieurs leaks concernant les jeux FromSoftware et sa capacité a révélé les plus grands secrets des jeux qu’il touche, est revenu à la charge en affirmant qu’un « énorme DLC » était en cours de développement. L’insider n’a toutefois pas donné plus d’informations lors de sa conversation Discord. S’il affirme plusieurs fois que ce DLC sera particulièrement « gros », il avoue également n’avoir aucun détail concernant les mécaniques de gameplay ou le contenu en lui-même.

C’est une nouvelle fois très mince, mais cela pourrait toutefois confirmer qu’un DLC pour Elden Ring serait bel et bien en préparation. Les dernières rumeurs suggéraient effectivement que ce DLC pourrait être important et qu'il pourrait amener plusieurs boss et devrait même s’inspirer davantage de la culture japonaise.

Mais pour l’heure, mis à part quelques informations ici et là et une tonne de théories, nous n’avons rien de concret à se mettre sous la dent. Soyons patients.