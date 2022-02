Elden Ring est un franc succès et l'une des raisons qui fait de lui un bon jeu est : sa musique. Ca tombe bien puisqu'elle sera "bientôt" disponible via un magnifique coffret collector.

Outre son gameplay, l'atmosphère d'Elden Ring est aussi à la hauteur grâce sa musique. Celle-ci fut composée par des vétérans de chez From Software à savoir : Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo et Tai Tomisawa qui ont notamment fait la musique de Dark Souls.

Un coffre Elden Ring de qualité

Si le coffret est somptueux, il va falloir prendre son mal en patience puisqu'il faudra attendre l'été 2022 pour se le procurer. Outre les photos que vous pouvez trouver au sein de cette news, la vidéo ci-dessus vous donnera aussi un bel aperçu de l'objet.

Vendu au prix de 149,99 euros, voici son contenu :

Un coffret Elden Ring de qualité supérieure, numéroté de 1 à 6999

8 vinyles premium contenant la bande-son intégrale

4 doubles gatefolds comportant chacun un design unique

Un artprint (taille 300 × 300 mm)

Un certificat d'authenticité numéroté

Il faut faire vite : Offre limitée

On paye donc aussi le prix du bel objet et non uniquement de la musique. Les précommandes sont ouvertes via le site officiel Bandai Namco. Si cela vous intéresse on vous conseille tout de même de faire vite car il s'agit évidemment d'une édition plus que limitée (7000 exemplaires).

Elden Ring est disponible depuis le 25 février sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series.