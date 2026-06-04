Après sa sortie éclatante en 2022 sur PC et consoles Xbox et PlayStation, il restait encore un territoire qu'Elden Ring n'arrivait pas à conquérir. Annoncé en même temps que la présentation très grand format de la Nintendo Switch 2 avant sa sortie il y a déjà un an presque jour pour jour, la fameuse Tarnished Edition n'était malheureusement pas du tout au point pour tourner correctement sur la dernière console de Big N. Tout vient toutefois à point à qui sait attendre, alors que FromSoftware a enfin donné une grande nouvelle à son sujet.

Elden Ring Tarnished Edition se sent enfin prêt à conquérir la Nintendo Switch 2

Alors qu'elle aurait dû sortir dans le courant de l'année 2025, Elden Ring Tarnished Edition a dû massivement revoir sa copie en raison d'énormes problèmes de performances et de stabilité sur la Nintendo Switch 2. Après maints reports et efforts d'optimisation de la part de FromSoftware, le travail semblait avoir payé, d'après plusieurs retours à l'occasion de la GDC 2026 en mars. Le mois dernier, un leak évoquait que la fameuse Tarnished Edition n'allait par ailleurs plus trop tarder à sortir.

C'est désormais officiel, alors que FromSoftware a annoncé via son compte X.com que Elden Ring Tarnished Edition, qui comprend pour rappel le jeu de base et le DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde, arrivera donc sur Nintendo Switch 2 le 28 août 2026. Reste maintenant à savoir si celle-ci aura droit à plusieurs déclinaisons, dont notamment une version physique et une autre numérique. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le site officiel de Nintendo n'a pas encore apporté de précisions à ce sujet, ni concernant le prix de tout cela.

Ces plus amples détails autour d'Elden Ring Tarnished Edition ne devraient cependant pas trop tarder à se faire connaître. Nous pourrions d'ailleurs en découvrir plus à l'occasion de la grande cérémonie du Summer Game Fest 2026 ce 6 juin, ou durant un Nintendo Direct qui devrait en principe avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine.

Source : FromSoftware sur X.com