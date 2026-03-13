En attendant une date de sortie précise, Elden Ring sur Nintendo Switch 2 refait parler de lui de manière nettement plus rassurante, ce qui augure de bonnes choses pour le portage à venir.

Après sa sortie éclatante en 2022 sur PC et consoles Xbox et PlayStation, Elden Ring devait encore compléter sa royale conquête en faisant venir l'Entre-Terres sur Nintendo Switch 2 courant 2025. Malheureusement, plusieurs démonstrations de ce portage dans des salons comme le Summer Game Fest ou la Gamescom, avec des premiers retours absolument désastreux des testeurs, ont forcé FromSoftware à revoir sérieusement sa copie, au point de devoir reporter tout cela à 2026. Une nouvelle mouture de la version Nintendo Switch 2 a récemment montré de quel bois elle se chauffait, avec visiblement des résultats nettement plus convaincants.

Une version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring finalement plus Sans-Éclat

À l'occasion de la GDC 2026, ou Game Developers Conference de son nom complet, qui se déroule à San Fransisco, nous avons pu apprendre de nombreuses choses intéressantes à propos de l'avenir du jeu vidéo, dont la présence de la fameuse Xbox Helix, la présentation d'une nouvelle technologie NVIDIA dont The Witcher 4 sera la vitrine technique, mais aussi un nouvel aperçu de la version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring. Après avoir léché ses blessures suite aux premiers retours extrêmement négatifs lors des différents salons de l'année dernière, FromSoftware semble avoir bien mieux peaufiné le portage.

De nouvelles previews de ce portage Switch 2 d'Elden Ring ont en effet émergé pour celles et ceux présents à la GDC 2026 pour partager leur avis à cet égard, démo de 15 minutes à l'appui. Et toutes ces nouvelles impressions s'accordent à dire que c'est le jour et la nuit par rapport aux précédentes versions, en tout cas en termes de performance. L'expérience semble enfin être d'une fluidité acceptable et constante, tant en mode nomade qu'en mode dock.

À noter toutefois qu'il ne faut pas s'attendre à de véritables miracles, la version Nintendo Switch2 d'Elden Ring tournant, en nomade comme en dock, aux alentours de 30 à 40 FPS constants, avec forcément une meilleure résolution et donc un affichage plus fin en dock. Voilà donc une perspective rassurante pour celles et ceux qui souhaiteraient emporter l'Entre-Terres sur Switch 2, même s'il faudra repasser plus tard pour que FromSoftware annonce une date de sortie plus précise, en attendant The Duskbloods, son prochain jeu exclusif à la console de Nintendo, à venir également dans le courant de l'année.