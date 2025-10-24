On s’approche peut-être d’ores et déjà du quatrième anniversaire d’Elden Ring, mais une chose est sûre : le hit de FromSoftware n’a pas encore fini de faire parler de lui. Après avoir accueilli une grosse extension en 2024, puis un spin-off en mai dernier, le titre se prépare désormais à ouvrir ses portes à un nouveau public sur Nintendo Switch 2, où il débarquera prochainement dans une nouvelle version baptisée « Tarnished Edition ». À la surprise de personne, cependant, celle-ci devra finalement se faire attendre un peu plus longtemps que prévu.

Elden Ring repousse sa sortie sur Nintendo Switch 2

Initialement annoncée pour 2025, la version Nintendo Switch 2 d’Elden Ring vient en effet tout juste d’être reportée par FromSoftware. Le studio révèle en effet avoir besoin de plus de temps pour s’assurer qu’elle puisse voir le jour avec la meilleure qualité possible. « Tandis que le développement d’Elden Ring Tarnished Edition se poursuit sans relâche en vue de sa sortie, nous avons décidé de reporter le lancement à 2026 afin de disposer du temps nécessaire pour ajuster les performances. », nous dit-on dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

Et il ne fait aucun doute que cela est pour le mieux. On ne peut pas dire que les premiers retours concernant cette version Nintendo Switch 2 ait été mirobolants jusqu’à présent. Jouable lors de la Gamescom cet été, Elden Ring était alors qualifié de « tout simplement inacceptable » par Digital Foundry, qui soulignait notamment la présence de nombreux problèmes de résolution, de framerate et de gameplay. Des problèmes qui, pour un jeu dont l’expérience est aussi exigeante que celui-ci, peuvent rapidement devenir handicapants.

« Nous présentons nos excuses aux joueurs qui attendent ce jeu avec impatience et les remercions pour leur patience et leur soutien » conclut alors FromSoftware, sans préciser davantage la fenêtre de sortie du jeu. Cela dit, pour les possesseurs de la Nintendo Switch 2, cela promet de bien belles heures de jeu par le studio. Car rappelons qu’en plus d’Elden Ring Tarnished Edition, FromSoftware lancera également The Duskbloods, son nouvel action-RPG multijoueur à la Bloodborne annoncé en exclusivité pour la machine de Nintendo.

Source : FromSoftware