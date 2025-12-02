Elden Ring revient sous les projecteurs grâce à une nouvelle démonstration sur Switch 2. Cette fois, les images capturées lors d’un salon européen semblent montrer un portage en progrès.

Elden Ring continue de se dévoiler petit à petit sur Switch 2. Même si la version Tarnished Edition n’arrivera pas avant 2026, le jeu circule régulièrement dans les salons et événements dédiés, offrant aux joueurs quelques aperçus de son état actuel. La dernière vidéo en date, capturée lors du Milan Games Week 2025, relance d’ailleurs l’intérêt autour du portage.

Une capture hors-écran, mais un rendu plus propre qu’auparavant pour Elden Ring

La séquence filmée n’est pas idéale pour juger des performances de Elden Ring. Pourtant, on remarque immédiatement une image plus stable que lors des premières apparitions publiques du jeu. Les textures semblent mieux chargées, les animations plus nettes, et le rendu global gagne en lisibilité.

Ce n’est évidemment pas comparable à la version PS5, mais pour un portage Switch 2, l’ensemble Elden Ring paraît désormais bien plus convaincant. Les retours précédents, notamment en mode portable, avaient laissé une impression mitigée. En revanche, les dernières démonstrations laissent penser que le travail d’optimisation avance dans la bonne direction.

Une évolution visible depuis les premières previews

Dès l’annonce du report de Elden Ring en octobre, FromSoftware avait expliqué vouloir améliorer les performances avant la sortie. Les images dévoilées ces derniers mois renforcent cette idée. Les builds plus récentes montrent un framerate plus régulier en mode docké, alors que les premières versions provoquaient des doutes chez une partie du public.

Il reste encore du chemin à parcourir, mais ce nouveau passage sur le salon italien confirme que l’équipe affine progressivement le portage. Certains joueurs présents sur place évoquent même une version plus « confortable » à l’œil, signe que les ajustements techniques commencent à porter leurs fruits.

Pour l’instant, Elden Ring : Tarnished Edition conserve une fenêtre de lancement fixée à 2026 sur Switch 2. FromSoftware n’a pas donné davantage de précisions, probablement pour éviter de se réengager trop tôt après le report. La prudence reste donc de mise, surtout pour un jeu aussi massif et exigeant techniquement.

Source : Corey Da Flame