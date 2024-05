FromSoftware a clairement gâté les fans de ses jeux avec Elden Ring, une sorte de consécration pour le genre Souls-like que le talentueux studio a lui-même initié. Tel était notamment le cas de son édition collector. Celle à venir pour le DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde n'est clairement pas en reste. Si vous souhaitez accompagner le casque de Malénia du collector précédent avec la statue de Messmer l'Empaleur, voici où la commander en France.

Le collector du DLC d'Elden Ring de nouveau en stock

Pour rappel, le DLC d'Elden Ring est attendu le 21 juin sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous y avez déjà joué sur consoles et comptez poursuivre l'aventure, c'est justement les version PS5 et Xbox Series du collector qui sont concernées. Plus précisément chez Auchan et Micromania. FromSoftware a visiblement mis les petits plats dans les grands pour cette superbe édition d'une extension qu'on attend tout aussi grandiose. Elle proposera en tout cas une zone de jeu plus grande que les Nécrolimbes, avec une dizaine de boss qui vous sûrement nous faire roter du sang, mais avec le sourire !

Le collector du DLC d'Elden Ring comprend en tout cas les éléments suivants :

L’extension L'Ombre de l'Arbre-Monde (ne contient pas le jeu de base)

Statue de Messmer l’Empaleur (46 cm)

Artbook de 40 pages

Boîtier Collector

Bande Originale au format numérique

Un bien beau collector, pour un DLC qui le sera tout autant ? © FromSoftware

Celle-ci vaut toutefois son pesant de runes : 259,99 euros (mais pas non plus un bras comme un autre superbe objet de collection lié à Elden Ring). Si cette somme vous paraît trop importante à sortir d'un coup, il est toutefois possible de payer en plusieurs fois. Puisqu'il s'agit d'une précommande, le magasin pour lequel vous avez jeté votre dévolu vous fera parvenir le collector à partir du 21 juin, lorsque le DLC sera sorti. Il sera pour rappel de la seule et unique extension du jeu. FromSoftware ne ferme en revanche pas la porte pour une suite.

Où précommander le collector de L'Ombre de l'Arbre-Monde ?

Envie de craquer ? Les stocks se font généralement rares alors mieux vaut ne pas trop traîner quand il y en a. Voici les offres actuellement disponibles, sachant que la majorité des revendeurs permettent de payer en plusieurs fois sans frais. Cet article sera régulièrement mis à jour dès que le collector d'Elden Ring Shadow of the Erdtree sera disponible à la précommande ailleurs.