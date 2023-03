Fin février, soit un an après sa sortie, Elden Ring s'était vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. L'open world paru le 25 février 2022 a tout emporté sur son passage. Nommé GOTY aux derniers Game Awards, ce titre à la fois exigeant et plus accessible que ses prédécesseurs a su séduire aussi le grand public. Aujourd'hui, les fans attendent avec impatience son DLC, annoncé il y a quelques semaines.

Levez-vous, Sans-Eclats, et empruntons un nouveau chemin ensemble. Une prochaine extension pour Elden Ring, L'ombre de L'Arbre-Monde, est actuellement en cours de développement. Nous espérons que vous attendez avec impatience ces nouvelles aventures dans l'Entre-Terre.

Des boss retors

Pour patienter jusqu'au DLC Shadow of the Erdtree, Bandai Namco nous partage de nouvelles statistiques très intéressantes. Mais cette fois-ci, pas question de mettre en avant des chiffres de ventes ou de nouveaux records à l'image d'Hogwarts Legacy. Non, le développeur préfère s'intéresser aux données in-game, et donc à la manière dont se débrouillent les joueurs. Et si ce n'est pas toujours glorieux, ces statistiques valent sans aucun doute le détour !

Pour célébrer le premier anniversaire d'ELDEN RING et les millions de fans à travers le monde qui explorent l'Entre-Terre, nous avons compilé certaines stats amusantes et intéressantes pour vous. Cette met en lumière nombre des boss les plus iconiques et difficiles d'ELDEN RING. Il est clair d'après ces statistiques qu'ELDEN RING n'est pas fait pour les moins courageux. C'est un titre difficile et stimulant. Mais ceux qui persévèrent et perfectionnent leur jeu comprennent que la victoire est la plus douce des revanches. Portez vos blessures de guerre avec fierté, et longue vie aux Seigneurs de l'Elden ! Bandai Namco, via son site officiel

Source : Bandai Namco

Ce message publié par Bandai Namco n'est certes pas des plus motivants pour les joueurs les moins acharnés. Mais il a un sens. Les statistiques révèlent en effet que près de 6 milliards de combats contre des boss ont été entamés. Avec "seulement" 20 millions de joueurs, on vous laisse en déduire le nombre d'essais que chacun a dû demander avant d'être enfin vaincu... ou pas. Sans trop de surprise, le boss le plus combattu est Malenia, Epée de Miquella. Affronté à 329 millions de reprises, elle est probablement le boss le plus dur du jeu.

Les joueurs d'Elden Ring ne sont pas tous des hardcore gamers

Le développeur des Dark Souls, Bloodborne ou encore de Sekiro ne s'est pas arrêté là. D'autres données ont été partagées au sujet d'Elden Ring, et l'on sait désormais que la Fronde est le sort magique le plus utilisé, que la Bénédiction de l'Arbre-Monde est l'incantation la plus populaire, et que 88% des invocations d'autres joueurs se font à des fins coopératives. Mais la stat la plus amusante est celle-ci : les joueurs ont péri plus de 9 milliards de fois ! 69% de ces morts sont logiquement dues à des boss et PNJ. Mais on remarque tout de même que 14% d'entre elles sont causées par des chutes de gamers maladroits. Il y a encore du chemin à parcourir avant de vaincre Malenia.