Un bon jeu en solo c’est bien mais quand il y a aussi de la coopération c’est parfois encore mieux. Cela ne vous a pas échappé que le très bon Elden Ring en est dépourvu de manière native. C’est là que les mods rentrent en jeu.

Un mod pour de la vraie cooperation dans Elden Ring

Le mod en question est baptisé Seamless Coop et il est né grace au talent du moddeur Luke Yui. L’homme n'en est pas à son coup d'essai puisqu’il a déjà réalisé ce type de travail sur un certain Sekiro : Shadows Die Twice. Il avait créé aussi un mod au nom de Randomizer sur Elden Ring.

Aucune limitation

Ce nouveau mod pour Elden Ring à ceci de bluffant qu’il permet de jouer avec un ou plusieurs amis, et cela sans aucune forme de limitation. En fait la campagne est intégralement faisable jusqu’à 4 joueurs en toute simplicité et il n’est plus question de fantômes. Le mod va même plus loin en proposant même de véritables mécaniques de coopération à savoir qu’en fonction du nombre de personnes en jeu, les ennemis vont recevoir un buff pour que le titre ne soit pas trop simple.

Un mode spectateur est même présent et les portails du jeu sont utilisables comme si tout ceci était natif dans Elden Ring. Notons qu’il faudra sûrement jouer hors ligne pour que le jeu désactive l’anti-cheat et ne prenne pas le mod pour un logiciel de triche. Sinon plus simplement, Luke Yui propose aussi un mod qui désactive l’anti-cheat. Alors ? Elle n’est pas belle la vie ?

Ce mod pour Elden Ring sera disponible dès le 27 mai via le NexusMods.