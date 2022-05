Elden Ring continue sur sa lancée spectaculaire. Bandai Namco fait le point sur les chiffres de ventes du dernier magnum opus de FromSoftware et c’est un carton total.

Bandai Namco s’est refait une santé de fer. L’entreprise japonaise qui aborde désormais un logo rouge a dépassé ses propres prévisions pour l’année fiscale qui s’est bouclée le 31 mars dernier. Au point que l'éditeur a presque doublé son bénéfice net en l’espace d’une année. Et il ne faut pas chercher bien loin pour en trouver la cause : Elden Ring.

Elden Ring continue de cartonner

Dès le premier mois de sa sortie, un certain Elden Ring explosait toutes les attentes. En termes de ventes, l’éditeur japonais avait estimé que la dernière pépite de FromSoftware s’écoulerait à 4 millions de copies « seulement ». Il était visiblement loin de s’attendre au succès phénoménal du jeu, qui n’a pas cessé de s’estomper depuis. A la clôture de l’année fiscale fin mars, Elden Ring s’est vendu à plus de 13,4 millions d'exemplaires, soit trois fois plus que les prévisions initiales de Bandai Namco.

Une belle hausse par rapport aux 12 millions d’unités recensées le 16 mars dernier. Peu de jeux peuvent se targuer de vendre 1,4 millions d’unités supplémentaires en l’espace de deux semaines seulement. Le PC représentait d'ailleurs presque la moitié des ventes à lui seul à cette même période. Le titre co-développé avec le créateur de Game of Thrones a par ailleurs largement battu l'ancien détenteur du record de ventes . Dark Souls 3 s'est en effet écoulé à plus de 10 millions de ventes étalées sur une période de quatre ans.