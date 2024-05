Deux ans après la sorti d'Elden Ring, les fans pourront bientôt s'abandonner à nouveau dans l'Entre-Terres. Le DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde arrive en effet le 21 juin prochain. Même si cela n'était pas nécessaire au vue de l'engouement à son endroit, FromSoftware a voulu nous le rappeler avec une publication aussi mystérieuse qu'excitante.

Le DLC d'Elden Ring révèle un morceau de son univers

La publication du talentueux studio japonais derrière Elden Ring s'intéresse plus précisément à un type d'ennemi que nous rencontrerons dans le DLC. Outre une illustration de toute beauté qui nous fait miroiter une ambiance bien sombre comme on en a l'habitude chez FromSoftware, nous avons également une description des plus cryptiques. « Le tragique et abandonné, qui se nourrit sous l'umbra, prie pour l'étreinte d'un nouveau maître ».

Tout cela n'a bien sûr pas manqué de susciter une vive excitation et de nombreuses spéculations auprès des fans d'Elden Ring. Certains ont notamment relevé à s'y méprendre une ressemblance entre cet ennemi et les Lanternes Hivernales de Bloodborne, que l'on rencontrait dans la Frontière des Cauchemars. Vous souhaitiez probablement ne pas vous rappeler de ces monstres répugnants rendant littéralement fou lorsqu'il nous prenait l'envie de les regarder d'un peu trop près. De rien.

D'autres se sont davantage intéressés au texte accompagnant cette illustration aussi belle visuellement que dérangeante. Selon eux, ce nouvel ennemi serait infecté par la même corruption que l'Arbre-Monde, dont la sève dorée semble couler, avec des effets visiblement néfastes pour ses alentours. Ce nouveau monstre semble en tout cas se nourrir, littéralement, dans L'Ombre de l'Arbre-Monde (habile, n'est-ce pas ?). Quand au nouveau maître auprès duquel il recherche l'étreinte, le mystère reste entier. S'agit-il du fameux Messmer l'Empaleur, ou tout autre chose encore ? Réponse le 21 juin, chez beaucoup de fans d'Elden Ring avec une impatience dorée.