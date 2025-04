Ce 2 avril, Elden Ring annonçait qu'il arriverait courant 2025 sur Nintendo Switch 2 sous la forme d'une Tarnished Edition. Pour accompagner cela, toutes les autres plateformes profiteront d'une mise à jour gratuite d'envergure qui y ajoutera les éléments introduits sur le portage Switch 2 du jeu, à savoir notamment une nouvelle armure, de nouvelles armes, et des options de personnalisation pour Torrent. Voici donc ce qui vous attend dans un futur plus ou moins proche.

Des nouveautés gratuites à venir pour tous les Sans-Éclats d'Elden Ring

À l'occasion du Nintendo Direct géant dédié à la Nintendo Switch 2, FromSoftware s'est illustré à deux reprises. D'abord avec l'annonce de The Duskbloods, une toute nouvelle licence exclusive à la future console de Big N, dans un format avec une certaine emphase sur le multijoueur, à venir courant 2026. Le studio japonais a également annoncé l'arrivée d'Elden Ring Tarnished Edition sur la même machine, cette fois courant 2025.

Ce portage de Elden Ring sur Switch 2 comprendra le jeu de base, le GOTY 2022 absolu, sa magistrale extension L'Ombre de l'Arbre-Monde, ainsi que du nouveau contenu sous la forme notamment d'armes, d'une armure ou d'apparences alternatives pour notre fidèle destrier Torrent, comme on peut l'apercevoir dans le trailer ci-dessous. Sur la page dédiée à cette version Switch 2 du site officiel de Elden Ring, nous apprenons que « le contenu additionnel de ce jeu sera également disponible sur les autres plateformes » que sont PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Reste maintenant à savoir quand Elden Ring sortira exactement sur Nintendo Switch 2, et donc quand ces nouveaux éléments rejoindront les autres versions du titre. Pour l'heure, il faut se contenter d'un vague 2025. Nous devrions cependant en apprendre davantage quant à sa date de sortie précise très bientôt. On peut notamment tabler sur une annonce en ce sens lors du Summer Game Fest 2025, compte tenu des liens étroits qu'entretient son organisateur, Geoff Keighley, avec FromSoftware. La patience est quoi qu'il en soit une vertu, quand on veut briguer le trône de Elden Ring.

Source : Site officiel de Elden Ring